Арт-объект с "почтовыми ящиками" на Ленинградской Андрея Сяйлева испортили граффити-бомберы

Вечером 19 апреля паблик-арт объект на Ленинградской в Самаре, который в 2020 г. создал Андрей Сяйлев, был испорчен граффити-бомберами. Об этом рассказали в паблике AKSOMETRY LAB, которым занимается другой самарский художник Арт Абстрактов.

Граффити-бомберы это группировки, которые видят свое удовольствие в вандализме. Они ставят примитивные метки по городу, как будто "помечая" территорию, и часто используют, как площадку, значимые объекты, для привлечения внимания.

Паблик-арт объекты Андрея Сяйлева всегда хорошо принимаются в Самаре. Известна его работа у Самарской публичной библиотеки, которую отметил на своей странице сам Banksy, и арт-объект "Тетрис" на ул. Ульяновская/Ярмарочная. На днях в Москве завершается большая авторская выставка Андрея Сяйлева "Магазин Коллекционер", недавно был выпущен фирменный мерч художника, который, кстати, можно приобрести в Клубе Третьяковки в Самаре. Паблик-арт объект с почтовыми ящиками на ул. Ленинградской очень нравился жителям города и стал одной из самых популярных для фотографий в Самаре. Этим летом планировалась вторая часть работы над проектом — обвить ящики виноградной лозой.

Самарское арт-сообщество негативно отнеслось к поступку граффити-бомберов. "У них (прим. граффити-бомберов) очень простая стратегия, адреналин, кайф и хайпожорство на известных объектах и местах, чтобы побольше привлечь к себе внимание. Дальше концепции как помечивания территории и тиражировании одной и той же копии за команду или имя, не куда и не сможет уйти", — считает Арт Абстрактов.

В паблике AKSOMETRY LAB дается ссылка на мнение граффити-бомберов: "Это просто улица и просто ящики, и это просто буквы с миллиметровым слоем краски! Успокойтесь!" Тем не менее чего-то кроме негативных и пренебрежительных эмоций, когда представители стрит-арта портят произведение своего более успешного и знаменитого коллеги, они не найдут.