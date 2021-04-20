Арт-объект с "почтовыми ящиками" на Ленинградской Андрея Сяйлева испортили граффити-бомберы

Вечером 19 апреля паблик-арт объект на Ленинградской в Самаре, который в 2020 г. создал Андрей Сяйлев, был испорчен граффити-бомберами. Об этом рассказали в паблике AKSOMETRY LAB, которым занимается другой самарский художник Арт Абстрактов.
Граффити-бомберы это группировки, которые видят свое удовольствие в вандализме. Они ставят примитивные метки по городу, как будто "помечая" территорию, и часто используют, как площадку, значимые объекты, для привлечения внимания.
Паблик-арт объекты Андрея Сяйлева всегда хорошо принимаются в Самаре. Известна его работа у Самарской публичной библиотеки, которую отметил на своей странице сам Banksy, и арт-объект "Тетрис" на ул. Ульяновская/Ярмарочная. На днях в Москве завершается большая авторская выставка Андрея Сяйлева "Магазин Коллекционер", недавно был выпущен фирменный мерч художника, который, кстати, можно приобрести в Клубе Третьяковки в Самаре. Паблик-арт объект с почтовыми ящиками на ул. Ленинградской очень нравился жителям города и стал одной из самых популярных для фотографий в Самаре. Этим летом планировалась вторая часть работы над проектом — обвить ящики виноградной лозой.
Самарское арт-сообщество негативно отнеслось к поступку граффити-бомберов. "У них (прим. граффити-бомберов) очень простая стратегия, адреналин, кайф и хайпожорство на известных объектах и местах, чтобы побольше привлечь к себе внимание. Дальше концепции как помечивания территории и тиражировании одной и той же копии за команду или имя, не куда и не сможет уйти", — считает Арт Абстрактов.
В паблике AKSOMETRY LAB дается ссылка на мнение граффити-бомберов: "Это просто улица и просто ящики, и это просто буквы с миллиметровым слоем краски! Успокойтесь!" Тем не менее чего-то кроме негативных и пренебрежительных эмоций, когда представители стрит-арта портят произведение своего более успешного и знаменитого коллеги, они не найдут.
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Развитие, а точнее сохранение видового функционала данной территории требует особого внимания. Храни ее всевышний от коммерческого беспредела)).
Хорошее дело и команда грамотная)