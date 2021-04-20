Мужчина на грузовике отправил в больницу водителя встречной "Нивы" в Самаре

В Самаре 19 апреля водитель грузовика столкнулся с легковушкой, сообщает региональное ГУ МВД.

В 9:30 33-летний водитель грузовика Renault двигался по Смышляевскому шоссе в сторону ул. Аэропорт-2. Он не выбрал безопасную скорость и столкнулся со встречной Лада-1214 под управлением 43-летнего мужчины.

В результате аварии водителя "Нивы" госпитализировали.

По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.