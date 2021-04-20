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В ПФО обсудили новые подходы и методы по защите прав журналистов

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 апреля, в Нижнем Новгороде в рамках поручения президента РФ состоялось совещание о дополнительных мерах по обеспечению прав журналистов, предусмотренных законодательством о СМИ. Подобные совещания проводятся во всех федеральных округах страны, по их итогам главе государства будет представлен доклад.

Фото: pfo.gov.ru

В совещании под руководством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова участвовали советник президента РФ — председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, начальник управления Генпрокуратуры по ПФО Александр Окатьев, заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, сотрудники аппарата полпреда в ПФО.

В студиях регионов в обсуждении по видеоконференцсвязи — вице-губернаторы, курирующие работу информационных блоков и взаимодействие со СМИ, представители объединений Союза журналистов России, главные федеральные инспекторы, руководители территориальных подразделений МВД и Росгвардии.

Валерий Фадеев обратил внимание на проблемы не несущих никакой ответственности блогеров и лжежурналистов, показав купленные в Интернете с помощью коллег в качестве эксперимента документы сотрудника зарегистрированного СМИ.

"Есть предложение по аккредитации с QR-кодом — полицейский или росгвардеец сможет легко его считать. Наша задача — выработать приемлемые технологические решения, чтобы права журналистов не ущемлялись, а правоохранителям было легче работать", — подчеркнул Валерий Фадеев.

Оценку новым подходам по защите прав журналистов и обеспечению безопасности дали представители журналистского сообщества. "Одно из наших предложений, которое возникло в ходе совместного обсуждения — организовать постоянно действующий координационный штаб для наблюдения за ходом массовых мероприятий и соблюдением на них прав журналистов", — отметила Ирина Цветкова, возглавляющая региональное отделение Союза журналистов в Самарской области.

Подводя итоги дискуссии, Игорь Комаров дал поручение главным федеральным инспекторам провести в регионах совещания по налаживанию взаимодействия журналистов и сотрудников правоохранительных органов, а также взять на контроль все резонансные случаи, связанные с нарушением прав журналистов.

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