В Самарской области к борьбе с природными пожарами подключат волонтеров

Во вторник, 20 апреля, первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова участники комиссии уделили особое внимание анализу ситуации с природными пожарами. С начала пожароопасного сезона в регионе произошло 732 природных возгорания, 685 из них — на прошлой неделе. По оценкам специалистов, это в несколько раз больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Напомним, в Самарской области принято решение ввести в 11 муниципальных образованиях режим угрозы возникновения ЧС. Это Ставропольский, Волжский, Красноярский, Безенчукский, Сергиевский, Похвистневский, Сызранский, Кинель-Черкасский и Приволжский районы, города Тольятти и Чапаевск.

В настоящее время в регионе введен 4-й класс пожароопасности, С 15 апреля действует особый противопожарный режим. Он продлится до 15 октября текущего года.

Как доложил начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова утвержден план предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами.

Особое внимание соблюдению норм пожарной безопасности будет уделено при проведении массовых мероприятий. В их числе — Грушинский фестиваль, форум "IВолга", а также единый день голосования.

Виктор Кудряшов дал ряд поручений главам муниципалитетов. В первую очередь, руководители муниципальных образований должны шире использовать право введения полного запрета на посещение лесов при наступлении 4-го класса пожароопасности. В сельских районах необходимо обеспечить контролируемые условия сельскохозяйственного пала сухой травы: провести опашку, привлечь пожарную технику.

В муниципалитетах необходимо усилить патрулирование пожароопасных зон. Первый вице-губернатор указал на необходимость активнее привлекать к этой работе волонтеров и всех неравнодушных граждан.

Виктор Кудряшов призвал также глав муниципальных образований выявлять и привлекать к административной ответственности виновников пожаров, предъявлять ущерб от возгораний тем, кто несет за них ответственность.