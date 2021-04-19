В нескольких районах будет введен режим угрозы возникновения ЧС из-за пожаров

В 11 муниципалитетах Самарской области будет введен режим угрозы возникновения ЧС. Такое решение принято губернатором Дмитрием Азаровым на оперативном совещании в понедельник, 19 апреля, из-за роста числа пожаров в дачных массивах.
Как стало известно по итогам доклада начальника ГУ МЧС по региону Олега Бойко, всего с начала пожароопасного сезона 2021 года произошло 732 природных пожара. Это в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года, тогда произошло 148 пожаров.
Только на прошлой неделе в регионе зафиксировано 685 природных пожаров. При этом 40% пожаров случились в выходные, когда люди выехали на дачи.
Антилидеры — Ставропольский, Волжский, Красноярский районы и город Тольятти. Также в число муниципалитетов, где будет введен режим угрозы возникновения ЧС, войдут Чапаевск, Безенчукский, Сергиевский, Похвистневский, Сызранский, Кинель-Черкасский и Приволжский районы.
Губернатор подчеркнул: главы городов и районов недостаточно ответственно подходят к вопросам профилактики и предотвращения пожаров на своих территориях, и поручил председателю правительства Виктору Кудряшову уже завтра провести штаб, где этот вопрос будет рассмотрен комплексно.
Также глава региона поручил сконцентрировать усилия на проведении профилактических рейдов, предупреждений и наложении административных штрафов. В случае низкого контроля со стороны муниципальной власти – вплоть до жестких мер в отношении глав.
Последние комментарии
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!