Более 15 тыс. жителей региона получили помощь по социальному контракту

В Самарской области заключено более 15 тыс. социальных контрактов, из них почти 1400 контрактов на сумму 43,3 млн руб. — в прошлом году. Регион стал одним из первых в стране, где начали заключать соцконтракты для поддержки людей, которым необходима помощь.

Социальный контракт — это беспрецедентная мера поддержки жителей губернии, действенный инструмент, направленный на повышение реальных доходов граждан и снижение бедности. Особое внимание именно такой форме государственной помощи президент России Владимир Путин уделил в Послании к Федеральному Собранию РФ 15 января 2020 года.

Соцконтракт решает сразу несколько проблем, связанных и с бедностью, и с занятостью, и с выводом людей из трудной жизненной ситуации. А главное — он дает возможность достойно обеспечивать себя самостоятельно на протяжении длительного периода времени.

С 2021 года за счет модернизации возможности предоставления господдержки по социальному контракту стали доступными более широкому кругу получателей.

Впервые такая помощь предоставляется на условиях софинансирования из федерального (681,8 млн. руб.) и регионального (367,1 млн. руб.) бюджетов. Ранее на эти цели направлялось не более 50 млн. руб. в год и только из областной казны.

"В этом году благодаря консолидации с федеральным бюджетом финансирование увеличится почти в 20 раз, до одного с лишним миллиарда рублей. Мы сможем большему числу земляков помочь", — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Значительно расширился перечень мероприятий программы социальной адаптации в рамках социального контракта. Появилась возможность использования средств соцконтракта на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства. Возможно прохождение профессиональной подготовки или переподготовки.

Кроме того, средства соцконтракта можно использовать на приобретение товаров первой необходимости, товаров и услуг для дошкольного и школьного образования, профилактический медосмотр и др.. Выплата предоставляется как единовременно, так и ежемесячно. Ее максимальный размер вырос с 50 тыс. до 250 тыс. руб. на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а с прохождением профподготовки (переподготовки) — до 280 тыс. рублей.

Категории граждан, имеющих право на социальную помощь по социальному контракту, с 2021 года дополнены малоимущими семьями, состоящими из граждан трудоспособного возраста.

Для решения вопроса о предоставлении этой меры необходимо обращаться в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства или месту пребывания гражданина.