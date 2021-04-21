В Самаре выберут три площадки для реализации программы комплексного развития

Три пилотные площадки областного центра будут выбраны для реализации программы комплексного развития территорий. Такая информация была озвучена в среду, 21 апреля, на совещании, которое провел первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Площадки будут выбраны по итогам консультаций с администрацией Самары. Нормативные документы, необходимые для реализации проектов комплексного развития в регионе, будут приняты летом текущего года.
Участники совещания подробно остановились на критериях выбора площадок для комплексного развития. Это размеры — одна или несколько целых планировочных единиц (микрорайоны, кварталы), наличие значительного объема аварийных объектов, развитая инфраструктура. Масштабное строительство на месте кварталов ветхого жилья предусматривает создание здесь новой городской инфраструктуры с учетом критериев индекса качества городской среды.
Первый вице-губернатор указал на необходимость разъяснять преимущества новой программы переселения: "Людям, живущим в аварийных кварталах, это, безусловно, выгодно. Взамен ветхого жилья они получат новые благоустроенные квартиры в том же районе".
Участники совещания обсудили также технические характеристики многоквартирных домов, которые будут возводиться в рамках проектов комплексной застройки. В частности, важным условием должно стать обустройство необходимого числа парковочных мест, норматив которых будет рассчитываться на основании объема квадратных метров жилья.
Первые соглашения о комплексном развитии территорий будут заключены до конца текущего года, а проекты комплексной застройки вынесут на общественные слушания.
Последние комментарии
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.