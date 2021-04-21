В Самаре выберут три площадки для реализации программы комплексного развития

Три пилотные площадки областного центра будут выбраны для реализации программы комплексного развития территорий. Такая информация была озвучена в среду, 21 апреля, на совещании, которое провел первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Площадки будут выбраны по итогам консультаций с администрацией Самары. Нормативные документы, необходимые для реализации проектов комплексного развития в регионе, будут приняты летом текущего года.

Участники совещания подробно остановились на критериях выбора площадок для комплексного развития. Это размеры — одна или несколько целых планировочных единиц (микрорайоны, кварталы), наличие значительного объема аварийных объектов, развитая инфраструктура. Масштабное строительство на месте кварталов ветхого жилья предусматривает создание здесь новой городской инфраструктуры с учетом критериев индекса качества городской среды.

Первый вице-губернатор указал на необходимость разъяснять преимущества новой программы переселения: "Людям, живущим в аварийных кварталах, это, безусловно, выгодно. Взамен ветхого жилья они получат новые благоустроенные квартиры в том же районе".

Участники совещания обсудили также технические характеристики многоквартирных домов, которые будут возводиться в рамках проектов комплексной застройки. В частности, важным условием должно стать обустройство необходимого числа парковочных мест, норматив которых будет рассчитываться на основании объема квадратных метров жилья.

Первые соглашения о комплексном развитии территорий будут заключены до конца текущего года, а проекты комплексной застройки вынесут на общественные слушания.