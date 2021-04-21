Андрей Трифонов: Регион выполнит поручение президента России по восстановлению рынка труда

В Самарской области созданы все условия для выполнения поручений президента по оздоровлению рынка труда после пандемии, считает участник предварительного голосования "Единой России", генеральный директор завода "Тяжмаш" Андрей Трифонов.

Он напомнил, что Владимир Путин, оглашая послание в этом году, отдельно отметил необходимость усиления поддержки занятости в российских регионах, обращаясь с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию РФ 21 апреля.

"В прошлом году мы направили беспрецедентные ресурсы на поддержку экономики, в том числе за счёт льготных кредитов на выплату зарплат сохранили свыше пяти миллионов рабочих мест. Обращаю внимание, эта программа сработала, но сработала именно потому, что бизнес проявил ответственность, стремился сделать всё, чтобы сохранить свои коллективы. Это было очевидно", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что обойтись без сокращений было невозможно.

"Понимаю, как непросто тем, кто потерял работу. Правительству поставлена задача — к концу текущего года восстановить рынок труда. Но надо постараться решить её раньше, чтобы люди быстрее стали получать стабильный заработок. Для поддержки создания новых рабочих мест государство будет поощрять предпринимательскую инициативу, стимулировать частные инвестиции", — добавил Владимир Путин.

По мнению Андрея Трифонова, правительство Самарского региона предприняло максимум усилий, чтобы с наименьшими потерями пройти сложный период. Поддержку оказывали предприятиям точечно — в частности, завод "Тяжмаш" по инициативе губернатора Дмитрия Азарова признали системообразующим, что позволило не остановить производство и избежать больших кадровых проблем.

"Правительство Самарской области активно работает в этом направлении: только в 2020 году в губернии создано 10 000 рабочих мест, прогноз на 2021 год — ещё около 11 000. Если на конец 2020 года в региональной службе занятости было заявлено 29 552 свободные вакансии, то по состоянию на 21 апреля их стало уже 42 258. Речь идет о таких отраслях экономики, как фармацевтика, производство автокомпонентов, электрооборудования, строительных материалов, в агропромышленном секторе, а также в банковской сфере", — рассказал Андрей Трифонов.

Напомним, 21 апреля Владимир Путин в 17-й раз обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Обращение было в основном посвящено социально-экономическому развитию страны.