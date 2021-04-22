В 2020 г. число жителей региона, признанных безработными, выросло в 3,2 раза

В 2020 г. жители Самарской области обращались в службу занятости в 2,6 раза чаще, чем в 2019 г., а число признанных безработными выросло в 3,2 раза. Среднесписочная численность работников организаций за год сократилась на 2,8%.

Такие данные содержатся в распоряжении областного правительства о ходе реализации в 2020 г. региональной госпрограммы по содействию занятости населения.

Уровень зарегитсрированной безработицы на пике (на 1 октября 2020 г.) вырос в 4,7 раза (с 0,9% на 1 января 2020 г. до 4,2%). Среднегодовой уровень зарегистрированной безработицы составил 2,6%.

В распоряжении отмечается, что во многом рост официальной безработицы обусловлен мерами соцподдержки, оказываемыми на фоне ситуации с распространением коронавируса.