В 2020 г. число жителей региона, признанных безработными, выросло в 3,2 раза

В 2020 г. жители Самарской области обращались в службу занятости в 2,6 раза чаще, чем в 2019 г., а число признанных безработными выросло в 3,2 раза. Среднесписочная численность работников организаций за год сократилась на 2,8%.
Такие данные содержатся в распоряжении областного правительства о ходе реализации в 2020 г. региональной госпрограммы по содействию занятости населения.
Уровень зарегитсрированной безработицы на пике (на 1 октября 2020 г.) вырос в 4,7 раза (с 0,9% на 1 января 2020 г. до 4,2%). Среднегодовой уровень зарегистрированной безработицы составил 2,6%.
В распоряжении отмечается, что во многом рост официальной безработицы обусловлен мерами соцподдержки, оказываемыми на фоне ситуации с распространением коронавируса.
Последние комментарии
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?
нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают