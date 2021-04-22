На доску почета Красноярского района попали пятеро судимых за коррупцию

В Красноярском районе Самарской области на доску почета попали несколько чиновников, имеющих судимости за коррупционные преступления. Об этом сообщал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Среди попавших на доску почета оказались бывший глава сельского поселения Хорошенькое Владимир Семенов (осужден за мошенничество и превышение полномочий в 2013 г.), экс-глава сельского поселения Светлое Поле Александр Самойлов (осужден за злоупотребление полномочиями в 2015 и 2017 гг., попал под амнистию); бывший глава сельского поселения Новый Буян Юрий Пронченков (осужден за злоупотребление полномочиями в 2015 г., попал под амнистию).

Депутат попросил администрацию Красноярского района дать объяснения случившемуся. В ответе на запрос Хинштейна глава района Михаил Белоусов сослался на то, что решение о размещении на доске почета, в разделе "Трудовая слава", тех или иных людей принимали местные депутаты на основании представлений от глав поселений. "Демонтировать" судимых чиновников оттуда можно тоже только по решению муниципальных депутатов.

Также в ответе на запрос отмечено, что все "спорные" чиновники являются Ветеранами труда и достойнейшими гражданами своего района. Кроме того, помимо перечисленных Александром Хинштейном Семенова, Самойлова и Пронченкова, Белоусов прокомментировал появление на доске почета бывшего гендиректора ОАО "Красноярское РТП" Евгения Мареева (в 2017 г. его судили за злоупотребление полномочиями и растрату) и экс-директора "Красноярскагрохимсервиса" Анатолия Богинича (в 2015 г. его судили за неправомерные действия при банкротстве).