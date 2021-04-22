На доску почета Красноярского района попали пятеро судимых за коррупцию

В Красноярском районе Самарской области на доску почета попали несколько чиновников, имеющих судимости за коррупционные преступления. Об этом сообщал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
Среди попавших на доску почета оказались бывший глава сельского поселения Хорошенькое Владимир Семенов (осужден за мошенничество и превышение полномочий в 2013 г.), экс-глава сельского поселения Светлое Поле Александр Самойлов (осужден за злоупотребление полномочиями в 2015 и 2017 гг., попал под амнистию); бывший глава сельского поселения Новый Буян Юрий Пронченков (осужден за злоупотребление полномочиями в 2015 г., попал под амнистию).
Депутат попросил администрацию Красноярского района дать объяснения случившемуся. В ответе на запрос Хинштейна глава района Михаил Белоусов сослался на то, что решение о размещении на доске почета, в разделе "Трудовая слава", тех или иных людей принимали местные депутаты на основании представлений от глав поселений. "Демонтировать" судимых чиновников оттуда можно тоже только по решению муниципальных депутатов.
Также в ответе на запрос отмечено, что все "спорные" чиновники являются Ветеранами труда и достойнейшими гражданами своего района. Кроме того, помимо перечисленных Александром Хинштейном Семенова, Самойлова и Пронченкова, Белоусов прокомментировал появление на доске почета бывшего гендиректора ОАО "Красноярское РТП" Евгения Мареева (в 2017 г. его судили за злоупотребление полномочиями и растрату) и экс-директора "Красноярскагрохимсервиса" Анатолия Богинича (в 2015 г. его судили за неправомерные действия при банкротстве).
Последние комментарии
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор