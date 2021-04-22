16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В выходные в Самарской области возможны грозы На доску почета Красноярского района попали пятеро судимых за коррупцию 1400 жителей Самарской области умерли от коронавируса В Самарской области работают два круглосуточных прививочных пункта Идеи самарцев вошли в топ-100 проектов конкурса новых достопримечательностей

Общество

На доску почета Красноярского района попали пятеро судимых за коррупцию

КРАСНЫЙ ЯР. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Красноярском районе Самарской области на доску почета попали несколько чиновников, имеющих судимости за коррупционные преступления. Об этом сообщал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Среди попавших на доску почета оказались бывший глава сельского поселения Хорошенькое Владимир Семенов (осужден за мошенничество и превышение полномочий в 2013 г.), экс-глава сельского поселения Светлое Поле Александр Самойлов (осужден за злоупотребление полномочиями в 2015 и 2017 гг., попал под амнистию); бывший глава сельского поселения Новый Буян Юрий Пронченков (осужден за злоупотребление полномочиями в 2015 г., попал под амнистию).

Депутат попросил администрацию Красноярского района дать объяснения случившемуся. В ответе на запрос Хинштейна глава района Михаил Белоусов сослался на то, что решение о размещении на доске почета, в разделе "Трудовая слава", тех или иных людей принимали местные депутаты на основании представлений от глав поселений. "Демонтировать" судимых чиновников оттуда можно тоже только по решению муниципальных депутатов.

Также в ответе на запрос отмечено, что все "спорные" чиновники являются Ветеранами труда и достойнейшими гражданами своего района. Кроме того, помимо перечисленных Александром Хинштейном Семенова, Самойлова и Пронченкова, Белоусов прокомментировал появление на доске почета бывшего гендиректора ОАО "Красноярское РТП" Евгения Мареева (в 2017 г. его судили за злоупотребление полномочиями и растрату) и экс-директора "Красноярскагрохимсервиса" Анатолия Богинича (в 2015 г. его судили за неправомерные действия при банкротстве).

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Антипова 13 апреля 2021 13:23 В Самаре заложат памятную капсулу на месте строительства Детского епархиального центра у Ботанического сада

Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Фото на сайте

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

День открытых дверей в самарском цирке

День открытых дверей в самарском цирке

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2