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В летних лагерях Самарской области могут отдохнуть почти 24 тыс. школьников

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Почти 24 тыс. детей из Самарской области отдохнут в детских оздоровительных лагерях этим летом, а родителям будет возвращена половина стоимости путевок. О доступности детского отдыха и новых мерах господдержки в среду, 21 апреля, заявил президент Владимир Путин во время своего выступления с Посланием к Федеральному Собранию.

"Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Ведь именно в детстве на многие годы вперед закладываются основы здоровья. Детский отдых надо сделать максимально доступным и возвращать половину стоимости поездки детей в летний лагерь", — сказал президент.

Новая мера господдержки позволит лагерям не уйти "в минус", а родителям — отправить детей отдыхать. Предложение вызвало положительный отклик в родительском сообществе.

"В нашем регионе базы отдыха будут принимать юных самарцев с 1 июня, и такая компенсация станет хорошим подспорьем для семей с детьми", — отметила председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.

"Семья и дети — пожалуй, самое главное для настоящего и будущего государства. Внимание президента к этой сфере определяет поступательное развитие нашей страны и подкрепляет меры социальной и демографической поддержки, заявленные в посланиях прошлых лет", — высказалась руководитель тольяттинского отделения "Союза женщин России Елена Сазонова.

В 2021 году в регионе будут работать 54 организации детского отдыха. За счет областного бюджета планируется оздоровление 35 552 детей Самарской области, из них 12 609 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В летнюю оздоровительную кампанию-2021 в лагерях региона отдохнут 23 739 ребят. Более 9 тыс. бесплатных путевок получат дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Более 14 тыс. льготных путевок предоставят через бронирование на социальном портале Супрема63.ру.

Гид потребителя

Последние комментарии

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С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

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ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

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И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

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Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора

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