В летних лагерях Самарской области могут отдохнуть почти 24 тыс. школьников

Почти 24 тыс. детей из Самарской области отдохнут в детских оздоровительных лагерях этим летом, а родителям будет возвращена половина стоимости путевок. О доступности детского отдыха и новых мерах господдержки в среду, 21 апреля, заявил президент Владимир Путин во время своего выступления с Посланием к Федеральному Собранию.

"Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Ведь именно в детстве на многие годы вперед закладываются основы здоровья. Детский отдых надо сделать максимально доступным и возвращать половину стоимости поездки детей в летний лагерь", — сказал президент.

Новая мера господдержки позволит лагерям не уйти "в минус", а родителям — отправить детей отдыхать. Предложение вызвало положительный отклик в родительском сообществе.

"В нашем регионе базы отдыха будут принимать юных самарцев с 1 июня, и такая компенсация станет хорошим подспорьем для семей с детьми", — отметила председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.

"Семья и дети — пожалуй, самое главное для настоящего и будущего государства. Внимание президента к этой сфере определяет поступательное развитие нашей страны и подкрепляет меры социальной и демографической поддержки, заявленные в посланиях прошлых лет", — высказалась руководитель тольяттинского отделения "Союза женщин России Елена Сазонова.