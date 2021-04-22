В регионе за первые полгода появится около 11 тыс. новых рабочих мест

В ближайшее время в регионе появится более 10,9 тыс. новых рабочих мест. Множество проектов в сфере АПК, машиностроения, транспорта и логистики, обращения с твердыми коммунальными отходами будет реализовано уже в первой половине этого года.

Не останутся без внимания такие сферы экономики, как производство строительных материалов, фармацевтика и медизделия, новые производства автокомпонентов, сообщили в региональном минэкономразвития.

В своем ежегодном Послании 21 апреля президент России Владимир Путин отметил, что всего в России удалось сохранить 5 млн рабочих мест. Это было сделано благодаря ответственному отношению бизнеса.

"В прошлом году мы направили беспрецедентные средства на поддержку рынка труда, сохранили свыше 5 млн рабочих мест. Программа сработала именно потому, что бизнес сохранил ответственность. К сожалению, полностью избежать сокращений было невозможно", — отметил Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что Правительству РФ поставлена задача восстановить рынок труда: "Надо постараться решить эту проблему раньше, чем до конца года. Правительство будет поддерживать частную инициативу в создании рабочих мест. Поручаю Правительству в течение месяца разработать новые меры поддержки малого и среднего бизнеса".

Всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса позволила экономике Самарской области справиться с пандемией. Всего в непростой год в регионе было создано порядка 10 тыс. новых рабочих мест в таких отраслях экономики, как фармацевтика, производство автокомпонентов, электрооборудования, строительных материалов, в агропромышленном секторе, а также в банковской сфере.И если на конец 2020 года в региональной службе занятости было заявлено 29 552 свободные вакансии, то по состоянию на 21 апреля их стало уже 42 258.

"Поддержка президентом российских производителей, таких как "Тяжмаш", имеет огромное значение. Дополнительные меры поддержки модернизации производства, которая на нашем заводе активно продолжается уже не один год, повышение уровня квалификации кадрового состава позволит не только увеличить производительность труда, но и стать заводу еще более конкурентоспособным в освоении новых рынков сбыта, — отметил генеральный директор завода "Тяжмаш" Андрей Трифонов. — Благодаря принятым организационным решениям при участии губернатора Дмитрия Азарова, который неоднократно посещал наш завод в разгар пандемии, мы смогли избежать остановки производства, закончить этот сложный год с хорошими результатами, дополнительно создав более 200 рабочих мест".