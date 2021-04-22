За коронавирусный год в Самарской области закрылось 8% организаций и 14% ИП

В Самарской области за год с начала пандемии число хозяйствующих субъектов-юрлиц уменьшилось на 7,8% - с 96 172 до 88 694. Такие данные опубликованы Самарастатом.
Большая часть закрывшихся организаций приходится на Самару - почти 5 тысяч. На 1,6 тыс. организаций стало меньше в Тольятти.
В числе наиболее пострадавших: обрабатывающие производства - количество юрлиц уменьшилось на 8,1%, торговля оптовая и розничная + ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 12,6%, деятельность профессиональная, научная и техническая - 9,5%, а также деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги - 9,6%.
При этом выросло количество организаций в образовании - 4,1%, в области здравоохранения и социальных услуг - 0,5%, области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 1,5%.
Количество индивидуальных предпринимателей сократилось на 13,6% - с 77,4 тыс. до 66,9 тысячи.
При этом в марте 2021 г. индекс промышленного производства по сравнению с мартом прошлого года составил 103,2%, с февралем 2021 г. – 112,8% процентов.
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Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.