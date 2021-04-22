За коронавирусный год в Самарской области закрылось 8% организаций и 14% ИП

В Самарской области за год с начала пандемии число хозяйствующих субъектов-юрлиц уменьшилось на 7,8% - с 96 172 до 88 694. Такие данные опубликованы Самарастатом.

Большая часть закрывшихся организаций приходится на Самару - почти 5 тысяч. На 1,6 тыс. организаций стало меньше в Тольятти.

В числе наиболее пострадавших: обрабатывающие производства - количество юрлиц уменьшилось на 8,1%, торговля оптовая и розничная + ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 12,6%, деятельность профессиональная, научная и техническая - 9,5%, а также деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги - 9,6%.

При этом выросло количество организаций в образовании - 4,1%, в области здравоохранения и социальных услуг - 0,5%, области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 1,5%.

Количество индивидуальных предпринимателей сократилось на 13,6% - с 77,4 тыс. до 66,9 тысячи.

При этом в марте 2021 г. индекс промышленного производства по сравнению с мартом прошлого года составил 103,2%, с февралем 2021 г. – 112,8% процентов.