В Самарской области на мосту через Волгу начались строительно-монтажные работы

В Самарской области на всех участках масштабного инфраструктурного проекта по строительству моста через р. Волгу развернулись строительно-монтажные работы. Этот проект признан крупнейшим в области государственно-частного партнерства в России.
Накануне президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию, и создание передовой транспортной инфраструктуры обозначил одним из основных направлений развития страны.
"Самарская область умеет работать по таким проектам, — подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров. — Регионы, которые работают на созидание и не боятся брать на себя ответственность, в первую очередь получают помощь от государства. А никто большую ответственность, чем Самарская область, на себя не взял, потому что, еще раз подчеркну: возведение моста через Волгу — это самый крупный инфраструктурный проект в сфере ГЧП в стране. Таким регионам в первую очередь будет оказана помощь. Уверен, наш регион и здесь будет на передовой этих новых решений, и масштабная трансформация территорий будет проходить во имя и во благо человека".
На сегодняшний день на объект уже завезено 18 тыс. т металла и строители приступили к крупноузловой сборке пролетных строений, каждое из которых длиной 156 м. Для осуществления их последующей надвижки в проектное положение, на каждом берегу соорудили стапели.
Запланировано возведение 26 опор, из которых пять сооружаются на суше, а 21 - с воды. Сейчас работы ведутся на 19 опорах. На левом берегу готовы 25-я и 26-я опоры, на них в конце мая этого года планируется начать надвижку пролетного строения.
Кроме работ по сооружению моста, возведению русловых опор и сборки металлического пролётного строения (I этап строительства), полным ходом идет подготовка к строительству почти ста километров автомагистрали первой технической категории. По 45 км трассы пройдет в Ставропольском и Шигонском районах. Таким образом, будет выстроена скоростная дорога вокруг Тольятти, которая и войдет в международный коридор "Европа — Западный Китай".
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))