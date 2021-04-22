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В Самарской области на мосту через Волгу начались строительно-монтажные работы

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области на всех участках масштабного инфраструктурного проекта по строительству моста через р. Волгу развернулись строительно-монтажные работы. Этот проект признан крупнейшим в области государственно-частного партнерства в России.

Накануне президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию, и создание передовой транспортной инфраструктуры обозначил одним из основных направлений развития страны.

"Самарская область умеет работать по таким проектам, — подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров. — Регионы, которые работают на созидание и не боятся брать на себя ответственность, в первую очередь получают помощь от государства. А никто большую ответственность, чем Самарская область, на себя не взял, потому что, еще раз подчеркну: возведение моста через Волгу — это самый крупный инфраструктурный проект в сфере ГЧП в стране. Таким регионам в первую очередь будет оказана помощь. Уверен, наш регион и здесь будет на передовой этих новых решений, и масштабная трансформация территорий будет проходить во имя и во благо человека".

На сегодняшний день на объект уже завезено 18 тыс. т металла и строители приступили к крупноузловой сборке пролетных строений, каждое из которых длиной 156 м. Для осуществления их последующей надвижки в проектное положение, на каждом берегу соорудили стапели.

Запланировано возведение 26 опор, из которых пять сооружаются на суше, а 21 - с воды. Сейчас работы ведутся на 19 опорах. На левом берегу готовы 25-я и 26-я опоры, на них в конце мая этого года планируется начать надвижку пролетного строения.

Кроме работ по сооружению моста, возведению русловых опор и сборки металлического пролётного строения (I этап строительства), полным ходом идет подготовка к строительству почти ста километров автомагистрали первой технической категории. По 45 км трассы пройдет в Ставропольском и Шигонском районах. Таким образом, будет выстроена скоростная дорога вокруг Тольятти, которая и войдет в международный коридор "Европа — Западный Китай".  

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