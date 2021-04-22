Виктор Кудряшов: Наша задача — использовать дополнительную поддержку из федерального бюджета в полной мере

В четверг, 22 апреля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова провел совещание по реализации решений, прозвучавших в Послании президента РФ, которое было оглашено накануне, 21 апреля.
На совещании были проанализированы аспекты Послания президента РФ Федеральному Собранию, сформулированы задачи, которые предстоит исполнить властям региона в ближайшее время.
Большой блок вопросов связан с развитием здравоохранения. Как сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян, безусловным приоритетом в работе медиков сейчас является вакцинация граждан против новой коронавирусной инфекции. Как подчеркивалось в Послании, к октябрю число жителей, получивших прививку, должно составлять не менее 60%. Сегодня этот показатель в Самарской области составляет чуть более 20%. Министерство намерено наращивать темпы вакцинации, развивать новые подходы к организации процедуры, усилить информационную разъяснительную работу.
Президент РФ также сделал акцент на необходимости возобновления диспансеризации, расширении возможностей помощи пациентам с сердечно-сосудистыми, онкозаболеваниями, болезнями органов дыхания и гепатитом С. Необходимо развитие системы скорой медицинской помощи. Несмотря на то, что парк автомобилей скорой в Самарской области недавно обновлен на 100%, этот вопрос со временем вновь станет актуальным. В настоящее время Самарская область готовится реализовать концепцию централизованной скорой помощи.
Другие важные направления работы — ускорение процесса цифровизации здравоохранения, модернизация первичного звена, решение кадровых вопросов. В настоящее время министерство готовит пошаговые планы по решению задач, поставленных президентом.
Приоритетное внимание в Послании было уделено социальной сфере. Решение о введении новых социальных пособий — большое подспорье семьям с детьми, подчеркнула министр. Речь идет о ежемесячной выплате в 5500 руб. на детей в неполных семьях, ежемесячной выплате в 6350 руб. беременным женщинам в трудной материальной ситуации, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и ежегодной выплате школьникам и будущим первоклассникам в 10 тыс. руб., о которых объявил президент РФ.
Важной задачей на ближайшие годы станет для министерства участие в создании "социального казначейства", которое входит в проект общенационального плана действий по восстановлению экономики. Проект предполагает использование единой цифровой платформы, которая позволит не только назначать и осуществлять меры социальной поддержки, но и информировать об этой возможности гражданина, а также запрашивать его согласие на получение такой помощи. Планируется, что система начнет работать в 2024 году.
Одним из приоритетов станет, безусловно, развитие системы образования. В настоящее время в рамках взаимодействия с ВЭБ.РФ в Самарской области уже ведется работа по подготовке к строительству девяти новых школ на условиях концессии. Решения, озвученные в Послании, позволяют придать планам по созданию образовательных учреждений совсем иной масштаб и существенно увеличить это число.
Обсудили на совещании задачи в сфере жилищного строительства, культуры, экономического развития, поддержки науки и инноваций. Всем министерствам председатель правительства дал поручение подготовить подробные планы по реализации поставленных целей в десятидневный срок.
"Сегодня у нас время возможностей. Это получение дополнительной поддержки при реализации инфраструктурных проектов, по реструктуризации кредитов региона. Мы увидели большие возможности в привлечении ресурсов федерального бюджета на реализацию научных программ, поддержку образовательных учреждений, на развитие проектов в здравоохранении и по многим другим сферам. Наша задача — использовать эти возможности в полной мере", — подвел итоги обсуждения Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.