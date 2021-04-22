Виктор Кудряшов: Наша задача — использовать дополнительную поддержку из федерального бюджета в полной мере

В четверг, 22 апреля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова провел совещание по реализации решений, прозвучавших в Послании президента РФ, которое было оглашено накануне, 21 апреля.

На совещании были проанализированы аспекты Послания президента РФ Федеральному Собранию, сформулированы задачи, которые предстоит исполнить властям региона в ближайшее время.

Большой блок вопросов связан с развитием здравоохранения. Как сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян, безусловным приоритетом в работе медиков сейчас является вакцинация граждан против новой коронавирусной инфекции. Как подчеркивалось в Послании, к октябрю число жителей, получивших прививку, должно составлять не менее 60%. Сегодня этот показатель в Самарской области составляет чуть более 20%. Министерство намерено наращивать темпы вакцинации, развивать новые подходы к организации процедуры, усилить информационную разъяснительную работу.

Президент РФ также сделал акцент на необходимости возобновления диспансеризации, расширении возможностей помощи пациентам с сердечно-сосудистыми, онкозаболеваниями, болезнями органов дыхания и гепатитом С. Необходимо развитие системы скорой медицинской помощи. Несмотря на то, что парк автомобилей скорой в Самарской области недавно обновлен на 100%, этот вопрос со временем вновь станет актуальным. В настоящее время Самарская область готовится реализовать концепцию централизованной скорой помощи.

Другие важные направления работы — ускорение процесса цифровизации здравоохранения, модернизация первичного звена, решение кадровых вопросов. В настоящее время министерство готовит пошаговые планы по решению задач, поставленных президентом.

Приоритетное внимание в Послании было уделено социальной сфере. Решение о введении новых социальных пособий — большое подспорье семьям с детьми, подчеркнула министр. Речь идет о ежемесячной выплате в 5500 руб. на детей в неполных семьях, ежемесячной выплате в 6350 руб. беременным женщинам в трудной материальной ситуации, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и ежегодной выплате школьникам и будущим первоклассникам в 10 тыс. руб., о которых объявил президент РФ.

Важной задачей на ближайшие годы станет для министерства участие в создании "социального казначейства", которое входит в проект общенационального плана действий по восстановлению экономики. Проект предполагает использование единой цифровой платформы, которая позволит не только назначать и осуществлять меры социальной поддержки, но и информировать об этой возможности гражданина, а также запрашивать его согласие на получение такой помощи. Планируется, что система начнет работать в 2024 году.

Одним из приоритетов станет, безусловно, развитие системы образования. В настоящее время в рамках взаимодействия с ВЭБ.РФ в Самарской области уже ведется работа по подготовке к строительству девяти новых школ на условиях концессии. Решения, озвученные в Послании, позволяют придать планам по созданию образовательных учреждений совсем иной масштаб и существенно увеличить это число.

Обсудили на совещании задачи в сфере жилищного строительства, культуры, экономического развития, поддержки науки и инноваций. Всем министерствам председатель правительства дал поручение подготовить подробные планы по реализации поставленных целей в десятидневный срок.

"Сегодня у нас время возможностей. Это получение дополнительной поддержки при реализации инфраструктурных проектов, по реструктуризации кредитов региона. Мы увидели большие возможности в привлечении ресурсов федерального бюджета на реализацию научных программ, поддержку образовательных учреждений, на развитие проектов в здравоохранении и по многим другим сферам. Наша задача — использовать эти возможности в полной мере", — подвел итоги обсуждения Виктор Кудряшов.