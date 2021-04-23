На трассе "Самара - Бугуруслан" водитель иномарки врезался в столб

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В четверг, 22 апреля, в 10:00 25-летний водитель Nissan на трассе "Самара - Бугуруслан" нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил наезд на световую опору.

Фото: ГУ МВД по Самарской области