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Строительство Строительство и недвижимость

Школа на 1600 мест в Тольятти появится к 2023 году

ТОЛЬЯТТИ. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Тольятти объявила аукцион на поиск подрядчика, который будет выполнять строительный контроль при возведении общеобразовательной школы на 1600 мест в Тольятти. Объект появится в квартале 20 Автозаводского района. Начальная цена контракта составляет 15,5 млн рублей.

Средства будут освоены в течение трех лет. В 2021 г. выделят 3,2 млн рублей, в 2022-м — 10,4 млн рублей, в 2023 — 1,8 млн рублей. Контракт рассчитан до 20 декабря 2023 года (но не ранее окончания строительства объекта).

Само строительство школы, согласно приложенной документации, обойдется более чем в 1 млрд рублей. Так, в текущем году из бюджета Тольятти (в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов) будет выделено 538,2 млн рублей, в 2022-м — 391,8 млн рублей, в 2023 г. — 124,6 млн рублей.

Победитель торгов должен будет осуществлять контроль за соблюдением технологического производства, соответствия строительно-монтажных работ, возводимых конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения объекта требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации, результатам инженерных изысканий.

Напомним, о строительстве школы на 1600 мест в Тольятти заявил в начале сентября 2020 г. губернатор Дмитрий Азаров в рамках двусторонней встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. На встрече обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Глава Самарской области доложил, что благодаря Совету Федерации предусмотрена финансовая поддержка на строительство школы в Тольятти.

Разработкой проектной документации по заказу тольяттинского департамента градостроительной деятельности занималось в 2018–2019 гг. самарское ООО "Меридиан", а положительное заключение от ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" было получено в начале 2019 года.

Предполагается, что это будет школа с переменной этажностью в 4-5 этажей с площадью застройки в 8,5 тыс. кв метров, а стоимость строительства (по данным на 2018 г.) составит более 1,1 млрд рублей. Возведение образовательного объекта планируется осуществить в рамках госпрограммы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года".

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