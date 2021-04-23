Школа на 1600 мест в Тольятти появится к 2023 году

Администрация Тольятти объявила аукцион на поиск подрядчика, который будет выполнять строительный контроль при возведении общеобразовательной школы на 1600 мест в Тольятти. Объект появится в квартале 20 Автозаводского района. Начальная цена контракта составляет 15,5 млн рублей.
Средства будут освоены в течение трех лет. В 2021 г. выделят 3,2 млн рублей, в 2022-м — 10,4 млн рублей, в 2023 — 1,8 млн рублей. Контракт рассчитан до 20 декабря 2023 года (но не ранее окончания строительства объекта).
Само строительство школы, согласно приложенной документации, обойдется более чем в 1 млрд рублей. Так, в текущем году из бюджета Тольятти (в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов) будет выделено 538,2 млн рублей, в 2022-м — 391,8 млн рублей, в 2023 г. — 124,6 млн рублей.
Победитель торгов должен будет осуществлять контроль за соблюдением технологического производства, соответствия строительно-монтажных работ, возводимых конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения объекта требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации, результатам инженерных изысканий.
Напомним, о строительстве школы на 1600 мест в Тольятти заявил в начале сентября 2020 г. губернатор Дмитрий Азаров в рамках двусторонней встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. На встрече обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Глава Самарской области доложил, что благодаря Совету Федерации предусмотрена финансовая поддержка на строительство школы в Тольятти.
Разработкой проектной документации по заказу тольяттинского департамента градостроительной деятельности занималось в 2018–2019 гг. самарское ООО "Меридиан", а положительное заключение от ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" было получено в начале 2019 года.
Предполагается, что это будет школа с переменной этажностью в 4-5 этажей с площадью застройки в 8,5 тыс. кв метров, а стоимость строительства (по данным на 2018 г.) составит более 1,1 млрд рублей. Возведение образовательного объекта планируется осуществить в рамках госпрограммы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года".
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))