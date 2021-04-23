Безработная тольяттинка перевела мошенникам 100 тыс. рублей

Жительница Тольятти стала жертвой телефонных мошенников, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

33-летняя безработная женщина поверила позвонившему злоумышленнику, представившемуся работником финансового учреждения. Он убедил жертву, что для предотвращения хищения денег, женщине нужно перевести свои сбережения на другой счет. В итоге тольяттинка лишилась 100 тыс. рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Региональное ГУ МВД призывает жителей региона быть бдительными, остерегаться мошенников и ни в коем случае не выполнять никаких указаний при подобных звонках.