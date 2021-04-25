В Самаре припаркованная и покатившаяся Lada Granta сбила пешехода

В субботу, 24 апреля, в Сызрани Самарской области пешеход пострадал в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД России.

По предварительным данным ГИБДД, 32-летний водитель припарковал Lada Granta на ул. Советской, но не предпринял меры, чтобы автомобиль не покатился. В итоге машина начала самопроизвольно двигаться и сбила 32-летнего пешехода на тротуаре.

Пострадавший обратился за помощью в больницу.

По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.