Баскетболисты "Самары" обыграли "Уралмаш" - 91:70

В воскресенье, 25 апреля, на домашней площадке БК "Самара" встретился с "Уралмашем" из Екатеринбурга в финале Суперлиги Чемпионата России.
К концу второго периода волжане вели в счете 51:40. В третьем периоде хозяева поля увеличили разрыв — 69:54.
В итоге "Самара" выиграла 91:70.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.