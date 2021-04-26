"Союз-2.1б" с "Фрегатом" и 36 космическими аппаратами OneWeb успешно стартовал с "Восточного"

В понедельник, 26 апреля, в 01:14:08.194 по московскому времени с космодрома Восточный выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту, сообщает Роскосмос.
Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от самарского разгонного блока прошло штатно в соответствии с заложенной циклограммой полета.
Он стал третьим полностью коммерческим запуском с космодрома Восточный, реализуемым по заказу европейского поставщика пусковых услуг Arianespace и российско-французской компании "Старсем" для оператора инновационной спутниковой группировки OneWeb с нового российского космодрома.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?