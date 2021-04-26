"Союз-2.1б" с "Фрегатом" и 36 космическими аппаратами OneWeb успешно стартовал с "Восточного"

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В понедельник, 26 апреля, в 01:14:08.194 по московскому времени с космодрома Восточный выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту, сообщает Роскосмос.