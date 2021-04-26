В Самарской области парень без водительских прав сел за руль и попал в ДТП

В воскресенье, 25 апреля, в Клявлинском районе Самарской области автомобилист без водительских прав пострадал в ДТП.

По данным регионального ГУ МВД, в 22:31 24-летний парень ехал на Lada Priora со стороны с. Клявлино в сторону с. Шенталы, не справился с управлением съехал в правый кювет. После этого автомобиль опрокинулся.

В результате аварии водителя госпитализировали.

По данным ГИБДД, находившийся за рулем молодой человек не имел водительских прав.