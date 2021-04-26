В СОУНБ пройдет джаз-домашник

В пятницу, 30 апреля, в 18:00 в конференц-зале СОУНБ (пр. Ленина, 14а) состоится джаз-домашник (12+) группы "IV Трио".

Руководитель группы - Ирина Варламова.

На домашнике прозвучат джаз-стандарты, соул, блюз, фанк и популярные эстрадные мелодии в джазовой обработке.

Одной из изюминок музыкально-выставочного цикла станет тематическая выставка книжно-нотных изданий "Джаз в деталях: от банджо до джаз-бэнда…" из фондов отдела искусств СОУНБ.

По представленной в экспозиции литературе все желающие смогут с нуля изучить историю джаза, узнать о его основных представителях, а также научиться исполнять на музыкальных инструментах любимые произведения.

Вход свободный.