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В правительстве обсудили ход весенних полевых работ

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 26 апреля, в правительстве региона обсудили проведение весенних полевых работ на территории муниципальных районов Самарской области.

Как доложил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев, в текущем году весенние полевые работы начались 13 апреля.

По прогнозам в этом году общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий составит 2154 тыс. га, что на 24 тыс. га превышает уровень прошлого года. Яровой сев планируется провести на площади 1,5 млн. га. Это позволит сформировать общий зерновой клин (яровые и озимые) в размере 1176 тыс. га. По сравнению с уровнем 2020 года зерновой клин вырастет на 26,7 тыс. га в основном за счет увеличения площадей озимых.

Картофелем и овощами в специализированных хозяйствах засадят до 7,5 тыс. га. Также планируется незначительное увеличение посевных площадей кормовых культур.

"В настоящее время созданы все условия, чтобы весенняя посевная кампания была проведена на хорошем уровне и темпы, с которыми она проводится, мы считаем удовлетворительными", — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

По состоянию на 26 апреля озимые зерновые культуры подкормлены на площади 413,5 тыс. га или на 86% от посевных площадей (479 тыс. га). По темпам работ идет опережение по сравнению с уровнем прошлого года.

Губернатор обратил внимание, что показатель ниже того норматива, который был взят за ориентир, а значит, работа по внесению минеральных удобрений должна вестись интенсивнее.

Кроме того, Дмитрий Азаров обратил внимание на вопрос по подкормке озимых в южных районах области. Например, в Большеглушицком районе показатель по внесению минеральных удобрений составил всего 81%. Глава региона поручил профильному министерству разобраться в причинах отставания и усилить контроль по данному направлению в отношении всех муниципалитетов.

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