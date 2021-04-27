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Инвестиции Экономическая политика

В этом году начнется проектирование индустриального парка "Преображенка-2"

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"В этом году мы начнем проектировать инженерные сети промпарка "Преображенка-2". В следующем — приступим к строительству необходимой инфраструктуры. Динамичное развитие первой очереди "Преображенки" дает уверенность в том, что новая площадка будет не менее востребованной у инвесторов. С 2014 года резиденты двух действующих промпарков в Волжском районе и Чапаевске создали более 4,5 тысяч рабочих мест, выплатили в бюджет региона более 600 млн рублей налогов", — рассказал Дмитрий Богданов.

Перспективы развития системы индустриальных парков на территории региона обсудили 23 апреля, на совещании в областном правительстве, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Помимо решения о старте проектирования "Преображенки-2", участники совещания рассмотрели вопрос реконструкции выезда с территории "Преображенки" на улицу Утевская — расширение дороги и создание разгонных полос планируется реализовать уже в следующем году.

Управляющей компанией индустриальных парков является АО "ПромПарки". Наряду со строительством в Самарской области новой площадки, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами индустриального парка "Новосемейкино".

По словам генерального директора АО "Промпарки" Сергея Евсеева, за прошлый год управляющая компания привлекла пять новых резидентов, два в "Преображенку" и три в "Чапаевск". В этом году на площадки планируют зайти инвесторы, которые готовы в общей сложности создать более 6 тысяч рабочих мест.

Площадки индустриальных парков готовы предоставить инвесторам земельные участки с необходимой инфраструктурой, налоговые льготы и преференции, а также поддержку региональных властей. Работа региона в этом направлении была высоко отмечена на федеральном уровне — Самарская область вошла в десятку лучших субъектов страны по уровню развития промышленных и технологических парков.

Кроме того, Самарская область получила дополнительные средства на инфраструктуру индустриального парка "Преображенка". Они пойдут на возмещение средств, потраченных на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры индустриальных и промышленных технических парков. Самарской области уже выделены более 50,4 млн рублей, в 2021 году возмещение затрат составит более 74,5 млн рублей.

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