В этом году начнется проектирование индустриального парка "Преображенка-2"

Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
"В этом году мы начнем проектировать инженерные сети промпарка "Преображенка-2". В следующем — приступим к строительству необходимой инфраструктуры. Динамичное развитие первой очереди "Преображенки" дает уверенность в том, что новая площадка будет не менее востребованной у инвесторов. С 2014 года резиденты двух действующих промпарков в Волжском районе и Чапаевске создали более 4,5 тысяч рабочих мест, выплатили в бюджет региона более 600 млн рублей налогов", — рассказал Дмитрий Богданов.
Перспективы развития системы индустриальных парков на территории региона обсудили 23 апреля, на совещании в областном правительстве, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Помимо решения о старте проектирования "Преображенки-2", участники совещания рассмотрели вопрос реконструкции выезда с территории "Преображенки" на улицу Утевская — расширение дороги и создание разгонных полос планируется реализовать уже в следующем году.
Управляющей компанией индустриальных парков является АО "ПромПарки". Наряду со строительством в Самарской области новой площадки, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами индустриального парка "Новосемейкино".
По словам генерального директора АО "Промпарки" Сергея Евсеева, за прошлый год управляющая компания привлекла пять новых резидентов, два в "Преображенку" и три в "Чапаевск". В этом году на площадки планируют зайти инвесторы, которые готовы в общей сложности создать более 6 тысяч рабочих мест.
Площадки индустриальных парков готовы предоставить инвесторам земельные участки с необходимой инфраструктурой, налоговые льготы и преференции, а также поддержку региональных властей. Работа региона в этом направлении была высоко отмечена на федеральном уровне — Самарская область вошла в десятку лучших субъектов страны по уровню развития промышленных и технологических парков.
Кроме того, Самарская область получила дополнительные средства на инфраструктуру индустриального парка "Преображенка". Они пойдут на возмещение средств, потраченных на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры индустриальных и промышленных технических парков. Самарской области уже выделены более 50,4 млн рублей, в 2021 году возмещение затрат составит более 74,5 млн рублей.
Последние комментарии
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана
Электрощит и предприятия СО (внебюджетные средства) не потянет строительство