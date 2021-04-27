В Борском районе в ДТП с пьяным водителем пострадали два человека

В понедельник, 26 апреля, в 04:20 в Борском районе 35-летний водитель "Ваз-21108", находясь в состоянии опьянения, на автодороге "Борское-Таволжанка" опрокинулся в кювет, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным инспекторов ГИБДД, он не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением, и допустил съезд с дороги на левую обочину, после чего опрокинулся в левый кювет. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля, они были госпитализированы.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.