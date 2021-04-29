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Растениеводство АПК и пищепром

Новые высокопродуктивные гибриды подсолнечника

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках государственной программы импортозамещения в научно-производственном объединении "Алтай" (входит в группу компаний "СибАгроЦентр") созданы новые высокопродуктивные скороспелые гибриды подсолнечника Синтез и Союз.

За комбайном видна пыль, значит подсолнечник убирают сухой. На фото уборка гибрида Синтез. Потенциальная урожайность 40-42 ц/га. Преимущество – скороспелость!

В 2020 году эти гибриды включены в Государственный реестр селекционных достижений РФ. В конкурсных испытаниях и производстве они превзошли многих импортных и отечественных конкурентов. На сегодняшний день проходят опытные и производственные испытания два новых перспективных гибрида Атом и Юнион. 

Для оптовых покупателей действует специальная цена от 5000 руб./п.е.

Новый гибрид подсолнечника Синтез. Скороспелый. Потенциальная урожайность – 40-42 ц/га, масличность 50-52%.

Преимущество российских селекционно-семеноводческих компаний заключается в возможности совместной работы с ведущими отечественными научными учреждениями и аграриями. Это сотрудничество в дальнейшем и будет определяющим фактором развития селекции и взаимодействия науки и производства.

Новый гибрид подсолнечника Союз. Скороспелый. Потенциальная урожайность 42-45 ц/га, масличность 48-50%.

Также в ассортименте:

  • масличные сорта подсолнечника: Енисей, Кулундинский 1, новый масличный сорт Алей (масличность 56%, скороспелый, высокая урожайность в своей группе спелости),
  • кондитерский сорт подсолнечника Алтай (масса 1000 семянок — 155 грамм, раннеспелый, высокоурожайный),
  • силосный сорт подсолнечника Белоснежный (морозо- и засухоустойчивый, урожайность зеленой массы — 560-780 ц/га).
В 2019 году смонтирована и введена в эксплуатацию линия по инкрустации и фасовке семян в посевные единицы (п.е. — евростандарт) с новейшим оборудованием от ведущих производителей.
Площадь производственных помещений ООО "СибАгроЦентр" более 5000 кв.м, качество семян на всех этапах производства контролирует собственная лаборатория, работают две семенные линии с оптическими сортировщиками.

Оперативная доставка в любой регион! До Самары — 3 дня.
ПОСЕВНАЯ! Работаем каждый день с 1 по 10 мая.

www.sibagrocentr.ru

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