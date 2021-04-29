Новые высокопродуктивные гибриды подсолнечника

В рамках государственной программы импортозамещения в научно-производственном объединении "Алтай" (входит в группу компаний "СибАгроЦентр") созданы новые высокопродуктивные скороспелые гибриды подсолнечника Синтез и Союз.
В 2020 году эти гибриды включены в Государственный реестр селекционных достижений РФ. В конкурсных испытаниях и производстве они превзошли многих импортных и отечественных конкурентов. На сегодняшний день проходят опытные и производственные испытания два новых перспективных гибрида Атом и Юнион.
Для оптовых покупателей действует специальная цена от 5000 руб./п.е.
Преимущество российских селекционно-семеноводческих компаний заключается в возможности совместной работы с ведущими отечественными научными учреждениями и аграриями. Это сотрудничество в дальнейшем и будет определяющим фактором развития селекции и взаимодействия науки и производства.
Также в ассортименте:
- масличные сорта подсолнечника: Енисей, Кулундинский 1, новый масличный сорт Алей (масличность 56%, скороспелый, высокая урожайность в своей группе спелости),
- кондитерский сорт подсолнечника Алтай (масса 1000 семянок — 155 грамм, раннеспелый, высокоурожайный),
- силосный сорт подсолнечника Белоснежный (морозо- и засухоустойчивый, урожайность зеленой массы — 560-780 ц/га).
Оперативная доставка в любой регион! До Самары — 3 дня.
ПОСЕВНАЯ! Работаем каждый день с 1 по 10 мая.
На правах рекламы
Последние комментарии
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?
Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член