В Самаре возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ФНС

В Самаре в отношении сотрудника налоговой инспекции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Совершение действий, явно выходящих за пределы должностных полномочий и повлекших существенное нарушение интересов общества или государства").

Как сообщает прокуратура Самарской области, при проверке деятельности ИФНС по Промышленному району обнаружилось, что сотрудник ФНС вносил в автоматизированную базу налоговой службы сведения об уменьшении транспортного налога или аннулировании записи о начислении налога физическим лицам. Из-за этого люди не получали налоговые уведомления и, соответственно, не платили транспортный налог в 2016-2019 годах.