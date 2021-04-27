Дмитрий Азаров: Жители муниципалитетов ждут позитивных перемен в различных отраслях

Во вторник, 27 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с главами муниципальных образований по вопросам социально-экономического развития региона и выполнению задач, поставленных президентом страны в Послании Федеральному Собранию.

Как подчеркнул Дмитрий Азаров, анализ исполнения плана предыдущего Послания президента позволил убедиться в масштабе задач и решений, которые были реализованы всего лишь за год.

"По всем направлениям работы есть конкретные результаты, заметные для людей", — акцентировал внимание глава региона. — Жители муниципалитетов ждут от нас дальнейшего выполнения поставленных задач и взятых на себя обязательств, ждут активного продолжения позитивных перемен в различных отраслях".

В ходе семинара руководители региональных министерств доложили о результатах работы по итогам прошлого года и указали главам муниципалитетов на проблемные моменты, на которые необходимо обратить внимание и установить персональную ответственность.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что общий результат работы по национальным проектам в регионе зависит от каждого ведомства и муниципалитета.

В качестве примера эффективности работы глава региона привел покупку квартир для медработников. В Сызрани власти организовали работу на высоком уровне и закупили для врачей, работающих в медицинских учреждениях города, 28 квартир. В Тольятти, несмотря на значительные средства, выделенные регионом, задача решена не столь эффективно.

"Здесь нет мелочей, важных и второстепенных направлений, объектов. Важно вообще личное внимание, вдумчивое отношение, искренняя забота о людях. Без этого добиваться результата невозможно", — акцентировал внимание губернатор.