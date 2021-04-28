Состоялся гала-концерт "Самарской студенческой весны – 2021"

Во вторник, 27 апреля, в МТЛ-Арена состоялся гала-концерт областного фестиваля студенческого творчества Самарская студенческая весна — 2021.

В 2021 г. фестиваль посвящен 60-летию полета в космос Юрия Гагарина и проводится в рамках нацпроекта "Образование". На сцену вышли лучшие участники фестиваля, ставшие лауреатами на концертах своих образовательных учреждений, а также лауреаты гала-концерта фестиваля "Веснушка". Это представители 15 вузов и ссузов со всего региона.

Впервые в этом году в рамках фестиваля прошла Школа студенческой весны, во время которой были проведены выездные мастер-классы для творческих коллективов высших и средних образовательных учреждений. Еще одно нововведение — направление "Журналистика", которое в этом году добавилось к "Театральному", "Музыкальному", "Танцевальному", "Оригинальный жанр" и "Видео" направлениям.

Победители фестиваля будут представлять Самарскую область на Российской студенческой весне, которая пройдет в Нижнем Новгороде с 15 по 20 мая. Кроме того, регион будет отстаивать право в 2022 г. провести на Самарской земле тридцатый, юбилей всероссийский фестиваль.

В 2020 г. самарские студенты предложили губернатору Дмитрию Азарову провести фестиваль в 2022 г. на территории Самарской губернии. Глава региона поддержал инициативу студентов, поручив министерству образования и науки подготовить соответствующую заявку в оргкомитет конкурса. Сейчас заявка находится на рассмотрении.

"Шансы у Самарской области встретить тридцатый, юбилейный фестиваль очень большие. Результаты мы узнаем на гала-концерте в Нижнем Новгороде 19 мая, поэтому всех призываю внимательно следить за онлайн-трансляцией", — акцентировал внимание председатель Российского Союза молодежи Павел Красноруцкий.

Победителями фестиваля Самарская студенческая весна — 2021 стали:

I место — Самарский государственный экономический университет;

II место — Самарский государственный социально-педагогический университет;

III место разделили два вуза: Самарский государственный технический университет" и Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева.

Кроме того, победителем в номинации "Лучшее погружение в атмосферу" победил Самарский государственный аграрный университет". В номинации "Лучшая авторская песня" победу одержал студент Самарского университета государственного управления "Международный институт рынка" Георгий Турченко.

В номинации "Лучший актерский коллектив" Областного фестиваля "Самарская студенческая весна — 2021" выиграл Самарский государственный университет путей сообщения", а в "Творческий прорыв" победителем стал самарский филиал Московского городского педагогического университета. Еще один спецприз в номинации "Лучшее художественное слово" взял студент Самарского государственного Медицинского Университета Максим Лебедев.