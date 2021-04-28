В Самаре вынесен приговор двум мошенникам, обещавшим передать 7,5 млн руб. налоговикам

Суд Кировского района Самары вынес приговор по делу Александра Кремера и Александра Кудина, обвинявшихся в мошенничестве.
Аферисты намеревались получить 7,5 млн руб. со своего знакомого, управляющего одним из ООО. Кремер и Кудин использовали для этого попавшую к ним информацию о проведении Межрайонной инспекцией ФНС №18 выездной налоговой проверки в отношении данного ООО.
Они предложили бизнесмену решить вопрос с уменьшением размера предполагаемых налоговых доначислений, передав через них взятку в 7,5 млн руб. должностным лицам налоговой инспекции.
Мошенники получили 2 млн руб., а при передаче оставшейся суммы были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ.
Следствие пришло к выводу, что Кремер и Кудин не имели намерения и реальной возможности исполнить принимаемые на себя обязательства и вменило им статью о мошенничестве.
В январе этого года дело поступило в суд и было распределено судье Лие Пирожковой. Гособвинение запросило каждому из обвиняемых по 4 года лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей.
Приговор был вынесен 14 апреля. Оба были признаны виновными и получили условные сроки. Кремеру суд назначил 3,5 года с испытательным сроком в 4 года, а Кудину - 3 года с испытательным сроком в 3,5 года, сообщили в прокуратуре Кировского района.
Приговор вступил в силу 27 апреля.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.