В Самаре вынесен приговор двум мошенникам, обещавшим передать 7,5 млн руб. налоговикам

Суд Кировского района Самары вынес приговор по делу Александра Кремера и Александра Кудина, обвинявшихся в мошенничестве.

Аферисты намеревались получить 7,5 млн руб. со своего знакомого, управляющего одним из ООО. Кремер и Кудин использовали для этого попавшую к ним информацию о проведении Межрайонной инспекцией ФНС №18 выездной налоговой проверки в отношении данного ООО.

Они предложили бизнесмену решить вопрос с уменьшением размера предполагаемых налоговых доначислений, передав через них взятку в 7,5 млн руб. должностным лицам налоговой инспекции.

Мошенники получили 2 млн руб., а при передаче оставшейся суммы были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ.

Следствие пришло к выводу, что Кремер и Кудин не имели намерения и реальной возможности исполнить принимаемые на себя обязательства и вменило им статью о мошенничестве.

В январе этого года дело поступило в суд и было распределено судье Лие Пирожковой. Гособвинение запросило каждому из обвиняемых по 4 года лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей.

Приговор был вынесен 14 апреля. Оба были признаны виновными и получили условные сроки. Кремеру суд назначил 3,5 года с испытательным сроком в 4 года, а Кудину - 3 года с испытательным сроком в 3,5 года, сообщили в прокуратуре Кировского района.

Приговор вступил в силу 27 апреля.