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Суды Происшествия

В Самаре вынесен приговор двум мошенникам, обещавшим передать 7,5 млн руб. налоговикам

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Кировского района Самары вынес приговор по делу Александра Кремера и Александра Кудина, обвинявшихся в мошенничестве.

Аферисты намеревались получить 7,5 млн руб. со своего знакомого, управляющего одним из ООО. Кремер и Кудин использовали для этого попавшую к ним информацию о проведении Межрайонной инспекцией ФНС №18 выездной налоговой проверки в отношении данного ООО.

Они предложили бизнесмену решить вопрос с уменьшением размера предполагаемых налоговых доначислений, передав через них взятку в 7,5 млн руб. должностным лицам налоговой инспекции.

Мошенники получили 2 млн руб., а при передаче оставшейся суммы были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ.

Следствие пришло к выводу, что Кремер и Кудин не имели намерения и реальной возможности исполнить принимаемые на себя обязательства и вменило им статью о мошенничестве.

В январе этого года дело поступило в суд и было распределено судье Лие Пирожковой. Гособвинение запросило каждому из обвиняемых по 4 года лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей.

Приговор был вынесен 14 апреля. Оба были признаны виновными и получили условные сроки. Кремеру суд назначил 3,5 года с испытательным сроком в 4 года, а Кудину - 3 года с испытательным сроком в 3,5 года, сообщили в прокуратуре Кировского района.

Приговор вступил в силу 27 апреля.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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