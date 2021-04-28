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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров обсудил идею человекоцентричности с "Лидером России" Антоном Ждановым

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, наставник конкурса "Лидеры России", провел встречу с победителем 3 сезона конкурса Антоном Ждановым, где обсудили основные направления работы и перспективы дальнейшего взаимодействия.

Встреча состоялась в среду, 28 апреля, в рамках Всероссийского форума "Проектирование госуправления 4.0". Антон Жданов — генеральный директор ООО "Этерна ЛО", победитель конкурса "Лидеры России" для руководителей нового поколения, который проводится АНО "Россия — страна возможностей".

По итогам конкурса в качестве наставника он выбрал Дмитрия Азарова, отметив, что богатый управленческий опыт главы региона, умение выстроить работу команды правительства для успешного социально-экономического развития Самарской области и благополучия граждан вызывают большое уважение.

Антон Жданов подчеркнул, что с удовольствием принял предложение принять участие в форуме "Проектирование госуправления 4.0". в качестве модератора регионального трека на тему человекоцентричности. 

"Сейчас представители и бизнеса, и госуправления понимают, что нужно менять подходы, привлекать новых людей и делать что-то вместе. Я верю, что это приведет к отличным результатам", — отметил победитель конкурса "Лидеры России".

Губернатор подчеркнул, что задача форума — широко обсудить процесс перестройки всех сфер предоставления услуг, определить механизмы, которые помогут сделать взаимодействие каждого конкретного человека с бизнесом и властью максимально простым и удобным. 

"Крайне важная задача — сделать так, чтобы идея человекоцентричности в управлении получила практическое применение. Это произойдет не сразу. Но само обсуждение этой темы уже важно", — акцентировал внимание губернатор.

В ходе встречи Дмитрий Азаров обсудил с Лидером России индивидуальный план профессионального развития и возможности участия в проектах Самарской области.

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