Судимых чиновников сняли с Доски почета в Самарской области

В Красноярском районе Самарской области убрали с Доски почета фотографии людей, имевших судимости. Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Напомним, ранее на Доску почета попали бывший глава сельского поселения Хорошенькое Владимир Семенов, экс-глава сельского поселения Светлое Поле Александр Самойлов, бывший глава сельского поселения Новый Буян Юрий Пронченков, бывший гендиректор ОАО "Красноярское РТП" Евгений Мареев, экс-директор "Красноярскагрохимсервиса" Анатолий Богинич. Все они были судимы за коррупционные преступления.

После вмешательства губернатора Дмитрия Азарова фотографии этих людей сняли. Помимо этого, районные депутаты изменили положение о Доске почета, теперь на нее нельзя помещать лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.