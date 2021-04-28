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Общество

Судимых чиновников сняли с Доски почета в Самарской области

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе Самарской области убрали с Доски почета фотографии людей, имевших судимости. Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Напомним, ранее на Доску почета попали бывший глава сельского поселения Хорошенькое Владимир Семенов, экс-глава сельского поселения Светлое Поле Александр Самойлов, бывший глава сельского поселения Новый Буян Юрий Пронченков, бывший гендиректор ОАО "Красноярское РТП" Евгений Мареев, экс-директор "Красноярскагрохимсервиса" Анатолий Богинич. Все они были судимы за коррупционные преступления.

После вмешательства губернатора Дмитрия Азарова фотографии этих людей сняли. Помимо этого, районные депутаты изменили положение о Доске почета, теперь на нее нельзя помещать лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

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