Судимых чиновников сняли с Доски почета в Самарской области

В Красноярском районе Самарской области убрали с Доски почета фотографии людей, имевших судимости. Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
Напомним, ранее на Доску почета попали бывший глава сельского поселения Хорошенькое Владимир Семенов, экс-глава сельского поселения Светлое Поле Александр Самойлов, бывший глава сельского поселения Новый Буян Юрий Пронченков, бывший гендиректор ОАО "Красноярское РТП" Евгений Мареев, экс-директор "Красноярскагрохимсервиса" Анатолий Богинич. Все они были судимы за коррупционные преступления.
После вмешательства губернатора Дмитрия Азарова фотографии этих людей сняли. Помимо этого, районные депутаты изменили положение о Доске почета, теперь на нее нельзя помещать лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.