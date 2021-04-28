Минздрав: В регионе не было подтвердившихся случаев картельных сговоров на фармрынке

В министерстве здравоохранения Самарской области рассказали о том, как выстраивается межведомственная работа по обеспечению доступности лекарств для населения и предотвращению организации картелей на фармрынке.
За этим следят федеральные структуры. Минздрав реагирует на жалобы населения и общественных организаций. Как пояснили в минздраве, при поступлении такой информации она передается компетентным органам для принятия мер, а также сведения докладываются руководству региона для обеспечения соответствующего межведомственного взаимодействия.
Именно так и произошло несколько лет назад, тогда при содействии губернатора удалось довести до конца резонансную историю по картельному сговору. Возбудили административное дело, и в 2018 году компания "Фарм СКД" за участие в картеле заплатила штраф 85,3 млн рублей.
Задача по пресечению недобросовестной деятельности поставщиков лекарств остается приоритетной для региональных властей. В текущем году подтвердившихся сообщений о картельных сговорах на фармрынке в регионе не было
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.