Минздрав: В регионе не было подтвердившихся случаев картельных сговоров на фармрынке

В министерстве здравоохранения Самарской области рассказали о том, как выстраивается межведомственная работа по обеспечению доступности лекарств для населения и предотвращению организации картелей на фармрынке.

За этим следят федеральные структуры. Минздрав реагирует на жалобы населения и общественных организаций. Как пояснили в минздраве, при поступлении такой информации она передается компетентным органам для принятия мер, а также сведения докладываются руководству региона для обеспечения соответствующего межведомственного взаимодействия.

Именно так и произошло несколько лет назад, тогда при содействии губернатора удалось довести до конца резонансную историю по картельному сговору. Возбудили административное дело, и в 2018 году компания "Фарм СКД" за участие в картеле заплатила штраф 85,3 млн рублей.

Задача по пресечению недобросовестной деятельности поставщиков лекарств остается приоритетной для региональных властей. В текущем году подтвердившихся сообщений о картельных сговорах на фармрынке в регионе не было