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В Самарской области обсудили актуальные тренды госуправления

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на Всероссийском форуме по государственному управлению "Проектирование госуправления 4.0" в рамках трека "Эффективное госуправление" были названы актуальные тренды развития госуправления.

В нем приняли участие ведущие эксперты Агентства стратегических инициатив, представители органов власти, бизнеса.

Центральной темой форума стало создание удобной и понятной для человека системы предоставления государственных и муниципальных услуг. Такую задачу в своем Послании Федеральному Собранию и жителям поставил президент страны Владимир Путин. В своем обращении глава государства обозначил ориентиры в работе органов власти всех уровней.

Открывая форум по госуправлению в столице региона, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил: "В рамках форума мы планируем рассмотреть вопрос развития кадрового потенциала, работы с молодежью, создания условий, чтобы молодые, энергичные, талантливые люди оставались в своих регионах, работали на благо своей родной земли и во имя нашей великой Родины. Конечно, мы должны вновь и вновь вернуться к вопросам эффективности государственного, муниципального управления. Рассчитываю, что сегодня мы сформируем целый ряд эффективных решений, которые будем претворять в жизнь в Самарской области".

Одно из важных направлений — сделать госуправление эффективным. Модератором тематического трека выступил ведущий советник центра компетенций контрольно-надзорной деятельности Университета управления Правительства Москвы Андрей Лякин.

Эксперты поделились своим видением о том, как уже в ближайшее время должна развиваться госслужба.  Одна из тем трека — цифровизация. Она диктует необходимость появления у госслужащих новой группы digital навыков, что требует новых подходов в обучении и в кадровой работе.

Вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Самарской области Владимир Терентьев рассказал о платформе "Кадросфера 2.0" и о том, как она позволяет построить индивидуальные траектории развития сотрудников.

"Цель проекта — формирование кадрового потенциала, способного обеспечить достойное качество предоставляемых гражданам услуг. Искусственный интеллект платформы выявляет полезные уникальные способности, оценивает идеи, инициативность работника. У нас с вами абсолютно открытая система, где каждый в личном кабинете видит свою траекторию развития, проходит дополнительные обучающие программы и попадает на уровни выше. С помощью обратной связи сотрудник отслеживает развитие своих мета-компетенций", — отметил он.

Директор по проектной деятельности управляющей компании индустриальной зоны, эксперт Агентства стратегических инициатив и Асессор Аналитического центра при Правительстве РФ Владимир Курка вместе с коллегой — руководителем проектов направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Зоей Федотовой рассказали об ограничениях в виде формального подхода к обучению госслужащих и несоответствие его digital-повестке.

Спикеры сошлись во мнении, что проектная деятельность хоть и не может на данный момент полностью заменить традиционный стиль работы госорганов, но начинает занимать всё больше и больше места в их деятельности.

Начальник отдела стратегического развития Минспорта России Марина Шаповал рассказала об основных инструментах, позволяющих понять слабые места в управлении, как определить, где происходят потери во времени, как посчитать эти потери и подготовить плацдарм для оптимизации.

Обсудили и возможность привлечения талантливых специалистов для работы в госорганах в режиме частичной занятости и фриланса. Советник генерального директора ПАО "Газпром нефть" Екатерина Мацкевич и Директор Национальной Гильдии Фрилансеров, основатель портала freelance.ru Кирилл Аношин рассказали о платформах Профессионалы 4.0 и Freelance.ru, позволяющих автоматизировать коммуникации между госсектором и специалистами.

Заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ольга Захарова рассказала о том, как привлечь финансы в регион за счет реализации проектов в сфере экотуризма.  И как эти проекты позволяют вовлечь госслужащих в работу в межведомственных и междисциплинарных командах.

Среди современных трендов: проектная деятельность, работа межведомственных и междисциплинарных проектных команд, цифровизация, которая диктует необходимость появления новой группы навыков у госслужащих — digital skills, а также частичная занятость и фриланс, готовые работать в госсекторе, и госсектор, внедряющий инструменты для такой возможности. Обмен опытом и представленными практиками поможет выработать принципы работы для эффективного госуправления.

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