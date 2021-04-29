В Тольятти водитель опрокинул Lada в кювет и попал в больницу

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В среду, 28 апреля, в Тольятти автомобилист попал в больницу после ДТП, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области