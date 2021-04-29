В Большечерниговском районе построят современный Дом культуры

Управление по строительству, архитектуре, ЖКХ Большечерниговского района ищет подрядчика, который построит ДК в пос. Глушицкий. На эти цели выделено 88,6 млн рублей из средств федерального, областного и местного бюджетов.

Предполагается, что в 2021 г. будет освоено 65,4 млн рублей из этой суммы, в 2022-м — 23,2 млн рублей.

Одноэтажный разновысотный ДК рассчитан на 150 мест, возвести объект высотой 9,7 метров планируется в пределах улиц Центральная и Специалистов. В здании запроектировано несколько функциональных зон: общественно-рекреационная (вестибюль, гардероб, технические помещения), зона досуговой деятельности, расположенная в левой части здания (для занятий изобразительным искусством, техническим творчеством, художественными ремеслами, а также зал для физкультурно-оздоровительных занятий и зал для занятий хореографией), зона фойе (в том числе, для проведения выставок, танцев) и зрелищная зона в центре здания с актовым залом на 150 человек. Также запланированы административно-хозяйственная (с кабинетом директора, кладовой) и зона информации с помещением для выдачи книг с объединением взрослой и детской читательских зон.

"Ядро клуба — общее зальное пространство вместимостью 150 человек, где проводятся не только вечера отдыха, но и собрания, концерты, — отмечается в документации. — Проектом предусматривается открытая в зал эстрада, плоский пол (на глубину до 12 метров от края эстрады), кладовая для хранения мебели и декораций. Предусмотрена трансформации зрительских мест и трансформирующаяся перегородка, что позволит мобильно использовать помещение зала, в том числе эпизодически увеличивать его вместимость".

Разработкой проектно-сметной документации по заказу местной администрации занимался институт "ТеррНИИгражданпроект".