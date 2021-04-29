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Губернатор Власть и политика

К 9 Мая самарские ветераны получат дополнительные выплаты

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение о дополнительных выплатах к 9 Мая ветеранам Великой Отечественной, труженикам тыла, блокадникам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также членам семей погибших в годы ВОВ.

"В 2020 году мы вместе с вами восстановили справедливость в отношении ветеранов труда, в этом году коллеги выступали с дополнительным предложением поддержать их к 9 Мая. Этот вопрос уже проработан", — подчеркнул глава региона на заседании фракции "Единой России" в губернской думе.

"Предлагаю к важной дате выплатить по 10 000 рублей инвалидам и участникам ВОВ, по 5 000 рублей — труженикам тыла и блокадникам, по 2 000 рублей — бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также членам семей погибших в годы войны. Пусть эти небольшие дополнительные выплаты, которых раньше не было в регионе, станут и знаком благодарности, и мерой поддержки наших ветеранов", - отметил он.

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