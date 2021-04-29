К 9 Мая самарские ветераны получат дополнительные выплаты

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение о дополнительных выплатах к 9 Мая ветеранам Великой Отечественной, труженикам тыла, блокадникам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также членам семей погибших в годы ВОВ.
"В 2020 году мы вместе с вами восстановили справедливость в отношении ветеранов труда, в этом году коллеги выступали с дополнительным предложением поддержать их к 9 Мая. Этот вопрос уже проработан", — подчеркнул глава региона на заседании фракции "Единой России" в губернской думе.
"Предлагаю к важной дате выплатить по 10 000 рублей инвалидам и участникам ВОВ, по 5 000 рублей — труженикам тыла и блокадникам, по 2 000 рублей — бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также членам семей погибших в годы войны. Пусть эти небольшие дополнительные выплаты, которых раньше не было в регионе, станут и знаком благодарности, и мерой поддержки наших ветеранов", - отметил он.
Последние комментарии
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.