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Экономика и бизнес

Самарцы учились программировать без кода

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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28 апреля команда StartupSamara и сообщество Space ID провели совместное мероприятие по отработке навыков в области No-Code. No-Code платформы — сервисы, позволяющие создавать приложения или сайты без единой строчки кода. За полтора часа участники смогли самостоятельно сделать сайт и добавить прием онлайн-платежей с обработкой заказов.

Участники под руководством экспертов создали свой сайт на платформе Tilda, подключили к нему систему приема платежей CloudPayments и добавили Zapier — систему обработки оплаченных заказов.

"No-Code — это динамично развивающееся направление в ИТ. На таких системах создают не только одностраничные сайты, сейчас на no-code-платформах строятся проекты в самых разных отраслях, например по искусственному интеллекту. Есть примеры, когда большие проекты и компании используют no-code. Этот инструмент дает преимущества в скорости прототипирования продукта. Команды могут быстро и почти бесплатно создавать прототипы, тестировать их на пользователях и проверять гипотезы, также быстро дорабатывать прототип по результатам обратных отзывов от потребителей и показывать прототип потенциальным инвесторам", — подчеркнул генеральный директор Регионального центра инноваций StartupSamara Александр Клюкач.

Спикером выступила руководитель образовательного центра "Кодабра" Ксения Ловцова. Она рассказала о том, как можно делать IT-продукты без единой строчки кода, а потом участники под руководством Ксении приступили к созданию сайта.

Организатором мероприятия выступил Региональный центр инноваций StartupSamara при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Сообщество Space ID — это пространство, в котором IT-специалисты и предприниматели смогут определиться с тем, куда они хотят двигаться в современном цифровом мире, и получить поддержку на своем пути от других участников сообщества.

"Кодабра" — Школа программирования для детей и подростков от 6 до 17 лет, где ребята создают свои сайты, видеоролики, мобильные приложения, 3D- и 2D-игры.

Чтобы оперативно узнавать о следующих мероприятиях StartupSamara — подписывайтесь на Telegram-канал и рассылку.

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