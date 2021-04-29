Жители региона принимают участие во Всероссийской акции "Культурный хоровод"

29 апреля, в Международный день танца, жители Самарской области принимают участие во Всероссийской акции "Культурный хоровод", инициированной Министерством культуры России.

Центральной темой "Культурного хоровода" стал массовый танец, организованный по принципу хоровода, с использованием элементов традиционной национальной атрибутики, народных музыкальных инструментов и народных костюмов.

В большой хоровод встали участники разных возрастов. Среди них — лауреаты творческих конкурсов, члены самодеятельных хореографических коллективов, ансамблей, отдельные исполнители, представляющие хореографическое искусство Самарского региона.

Региональным координатором акции выступило ГБУК "Агентство социокультурных технологий". Центральной площадкой её проведения стал сельский Дом культуры с. Дубовый Умет КДЦ "Тандем" Волжского района (ул.Советская, д. 111). Главное действие проходит на площади перед культурно-досуговым центром.

В большинстве регионов нашей страны концерты организованы на базе новых и капитально отремонтированных ДК, которые переживают второе рождение благодаря Национальному проекту "Культура". И Самарская область — не исключение: красочное действо продолжится в зале культурно-досугового центра "Тандем", отремонтированного в рамках нацпроекта.

Принять участие во Всероссийской акции "Культурный хоровод" решили и творческие коллективы города Кинель. Более полувека Дом культуры Кинеля является настоящим центом притяжения для жителей района и сегодня он обретает новую жизнь: полностью отремонтирована крыша, сделана реконструкция подвальных помещений, заменены окна, отремонтирована входная часть.

Напомним, что всего в 2020 году в рамках нацпроекта "Культура" были проведены капитальный ремонт или реконструкция 11 домов культуры в сельских районах Самарской области. На 2021 год определены еще 13 объектов культуры (из них 10 находятся в сельской местности), в том числе в Нефтегорском, Шигонском, Хворостянском, Красноармейском районах.

Всероссийскую акцию активно поддерживают многие жители Самарской области: в городах и районах нашей губернии проходят веселые хороводы, танцевальные флешмобы и другие мероприятия с участием фольклорных и хореографических коллективов.

Фото и видео массовых танцев будут размещены в социальных сетях с хэштегами акции:

#культурныйхоровод_63

#международныйденьтанца

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#НПкультура