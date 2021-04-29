Жители региона принимают участие во Всероссийской акции "Культурный хоровод"

29 апреля, в Международный день танца, жители Самарской области принимают участие во Всероссийской акции "Культурный хоровод", инициированной Министерством культуры России.
Центральной темой "Культурного хоровода" стал массовый танец, организованный по принципу хоровода, с использованием элементов традиционной национальной атрибутики, народных музыкальных инструментов и народных костюмов.
В большой хоровод встали участники разных возрастов. Среди них — лауреаты творческих конкурсов, члены самодеятельных хореографических коллективов, ансамблей, отдельные исполнители, представляющие хореографическое искусство Самарского региона.
Региональным координатором акции выступило ГБУК "Агентство социокультурных технологий". Центральной площадкой её проведения стал сельский Дом культуры с. Дубовый Умет КДЦ "Тандем" Волжского района (ул.Советская, д. 111). Главное действие проходит на площади перед культурно-досуговым центром.
В большинстве регионов нашей страны концерты организованы на базе новых и капитально отремонтированных ДК, которые переживают второе рождение благодаря Национальному проекту "Культура". И Самарская область — не исключение: красочное действо продолжится в зале культурно-досугового центра "Тандем", отремонтированного в рамках нацпроекта.
Принять участие во Всероссийской акции "Культурный хоровод" решили и творческие коллективы города Кинель. Более полувека Дом культуры Кинеля является настоящим центом притяжения для жителей района и сегодня он обретает новую жизнь: полностью отремонтирована крыша, сделана реконструкция подвальных помещений, заменены окна, отремонтирована входная часть.
Напомним, что всего в 2020 году в рамках нацпроекта "Культура" были проведены капитальный ремонт или реконструкция 11 домов культуры в сельских районах Самарской области. На 2021 год определены еще 13 объектов культуры (из них 10 находятся в сельской местности), в том числе в Нефтегорском, Шигонском, Хворостянском, Красноармейском районах.
Всероссийскую акцию активно поддерживают многие жители Самарской области: в городах и районах нашей губернии проходят веселые хороводы, танцевальные флешмобы и другие мероприятия с участием фольклорных и хореографических коллективов.
Фото и видео массовых танцев будут размещены в социальных сетях с хэштегами акции:
#культурныйхоровод_63
#международныйденьтанца
#культуравприоритете
#НПкультура
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!