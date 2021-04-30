Самолет из Тюмени экстренно сел в Самаре, на борту стало плохо ребенку

В Самаре в аэропорту Курумоч экстренно приземлился самолет авиакомпании "Икар", вылетевший из Тюмени в Сочи, пишет 72.ru.

"Самолет совершал экстренную посадку в 07:00 по самарскому времени. В 08:00 воздушное судно покинуло аэропорт и отправилось в пункт назначения", — сообщили в Курумоче.

В аэропорту также рассказали, что посадить самолет пришлось из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Тюменцы воздушное судно не покидали. "В одну из больниц города Самары госпитализировали подростка 16 лет", — добавили в медпункте аэропорта.