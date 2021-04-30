Самолет из Тюмени экстренно сел в Самаре, на борту стало плохо ребенку

В Самаре в аэропорту Курумоч экстренно приземлился самолет авиакомпании "Икар", вылетевший из Тюмени в Сочи, пишет 72.ru.
"Самолет совершал экстренную посадку в 07:00 по самарскому времени. В 08:00 воздушное судно покинуло аэропорт и отправилось в пункт назначения", — сообщили в Курумоче.
В аэропорту также рассказали, что посадить самолет пришлось из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Тюменцы воздушное судно не покидали. "В одну из больниц города Самары госпитализировали подростка 16 лет", — добавили в медпункте аэропорта.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Мальчику 13 лет!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!