Группа "Континент" делает ставку на органическое сельское хозяйство

Органическое сельское хозяйство в России наращивает свои обороты. По независимым исследованиям холдинга "Ромир", экологически чистые продукты готовы потреблять 43% россиян. В основном это домашние хозяйства, приверженцы здорового образа жизни, а также люди, находящиеся на особом питании по назначению врачей. Luxury сегмент занимает здесь лишь незначительную часть. Обсудить перспективы органического земледелия и экологического питания "АПК & пищепром" решил с генеральным директором и владельцем предприятий, объединенных под брендом "Группа "Континент" Сергеем Кабановым, которое занимается общественным питанием.

— Почему вы заинтересовались органическим сельским хозяйством?

— Качество питания — ключевой вопрос нашей деятельности. Группа "Континент" с 2007 года реализует различные проекты в сфере общественного питания — от организации питания для 5000 паломников до ежедневного обеспечения диетическим питанием детских и лечебных учреждений. Мы обслуживали чемпионат мира по футболу в 2018 году в Самаре и Волгограде.

Органический продукт — это тот, что выращен без применения химикатов, пестицидов и ГМО. Именно такой дает органическое земледелие. Люди начинают его вести по большей части из-за желания обеспечить свою семью, близких качественными продуктами питания.

Органическим сельским хозяйством невозможно заниматься без принятия его принципов и постулатов. Если кратко, то тот, кто выбирает органическое сельское хозяйство, говорит уверенное "НЕТ!" генной инженерии и генно-модифицированным животным, азотным удобрениям и пестицидам. Мы и наши партнеры работаем в соответствии со строгими правилами органической сертификации, более жесткими, чем в интенсивном растениеводстве и животноводстве.

Органическое сельское хозяйство — это не новая отрасль агроиндустрии, а философия жизни, в основе которой лежит, в первую очередь, забота о земле, биоразнообразие и циркулярная экономика, основанная на возобновлении ресурсов.

— Сейчас появляются новые магазины, где продают экопродукты. У вас есть планы по сотрудничеству с ними?

— Рынок органических продуктов, действительно, растет. Есть большие возможности по экспорту продукции, не удовлетворен полностью спрос и на внутреннем рынке. На сегодняшний момент мы до конца не утвердили маркетинговую стратегию. Но в любом случае будем работать с партнерами, которые разделяют нашу философию и философию органического сельского хозяйства.

Для потребителей важно понимать одно — происхождение органических продуктов подтверждается только специальным сертификатом, который выдается органическому производителю или переработчику. В ином случае это значит желаемое выдавать за действительность. Сейчас я бы разделил все магазины, которые продают органическую и экологически чистую продукцию, на четыре группы: национальные и международные розничные сети, собственные магазины производителей органической продукции, продовольственные магазины Luxury и интернет-магазины.

Мировой опыт реализации органической продукции такой. В большинстве стран Северной Америки и Европы органические продукты распространяются через розничные сети. Практически везде работают фермерские ярмарки. Очень распространены специализированные магазины. И, конечно, интернет-доставка.

Но для Европы есть два ключевых фактора, способствующих такому продвижению органических товаров: цена, которая не сильно отличается от цены обычных неорганических продуктов и размеры территории. Например, от крайней восточной до крайней западной точки Германии всего 700 км или 6 с небольшим часов пути по автобану. А у нас только Самарская область с востока на запад порядка 350 километров!

— В России много производителей органических продуктов?

— Сертифицированных компаний не более 100, и все они достаточно компактно локализованы. Большой органический регион — это Сибирь. Потом я бы выделил Москву и ее окрестности. И юг России — Краснодарский и Ставропольский края прежде всего. В Поволжье развитием органического сельского хозяйства активно занялись Татарстан и Ульяновская область. В этих регионах принято законодательство о развитии и поддержке органических производителей. Татарстан, например, четко сегментировал свои муниципальные образования по возможностям и видам органической продукции, которую они могут производить.

— А в Самарской области поддерживают органических производителей?

— Во-первых, у нас практически их нет. Во-вторых, меры поддержки органических производителей по сути мало чем могут отличаться от мер поддержки интенсивных производителей. Разница заключается только в валовых цифрах сельхозпроизводства. В интенсивном сельском хозяйстве за счет применения химических средств защиты растений и синтетических азотных удобрений урожайность существенно выше, чем в органическом производстве. Для органического сельского хозяйства большой проблемой является сейчас инфраструктура хранения и переработки продукции. При переходе с интенсивного поля на органическое техника должна проходить строгий карантин. Самарской области предстоит стратегически определиться, какое место в процессе органического сельского хозяйства и переработки она может занять. И только после этого уже нужно думать о мерах поддержки, чтобы они были эффективными и адресными.

— И все же, какой у вас план на будущее?

— Наша цель — доступная органика! Мы хотим сделать органические продукты доступными для большинства населения Самарской области и России. В Европе, например, эта тема развивается уже достаточно давно. Поэтому цены на органические и неорганические продукты у них в целом стабилизировались. Разница в стоимости может доходить до 30% плюсом в пользу органики. В России ввиду дефицита сертифицированных органических продуктов ситуация существенно иная. Наценка вполне может доходить до 300%.

Текущий платежеспособный спрос на органические продукты составляет порядка 180 млн евро, а производится ежегодно продукции только на 40-50 млн евро. Более того, сертифицированных по органическому сельскому хозяйству компаний в России не так много. На сегодняшний день в реестре Минсельхоза зарегистрировано чуть более 80 компаний-производителей органической продукции. 2021 год для нас будет годом пробы сил. Мы произведем небольшое количество органической продукции, чтобы отработать технологию. А с 2022 года мы планируем полноценно перейти на органическое производство.

— Насколько это реально?

— Если в Европе получилось, то почему же у нас не должно получиться? Залог успеха в органическом сельском хозяйстве — строгое следование стандарту и соблюдение технологий. Большой проблемой для российских производителей органики является скудность собственного органического семенного материала. Здесь мы, к сожалению, зависим от заграницы. Конечно, в России есть уже производители органических семян, однако, учитывая темпы роста рынка органической продукции, а это по разным оценкам от 15 до 23% ежегодно, полного обеспечения непривозными органическими семенами добиться пока невозможно. Другой проблемой является малое число сертифицированных органических сельхозпроизводителей и переработчиков. Для того чтобы обеспечить внутренний рынок достаточным количеством органической продукции, нам требуется создавать и сертифицировать около трех сотен органических производителей ежегодно, заниматься переработкой.

У наших детей часто наблюдаются аллергические реакции, которые в моем детстве были неизвестны. Это следствие употребления продукции, произведенной в интенсивном сельском хозяйстве. Сильно обострила интерес российских граждан к экологически чистым продуктам пандемия. Поэтому внутренний рынок продуктов органического сельского хозяйства в России будет расти — только здоровое питание способно укрепить иммунитет наших детей.

Можно было бы организовать такую систему питания в школах и детских садах, например. Но на те лимиты, которые выделяются в этой сфере на питание детей, об органике в школах можно забыть. Хотя я уверен, что есть инструменты для решения этой проблемы. Как один из них — государство принимает на себя часть капитальных затрат и затрат на оборудование для производства органической продукции. Тогда можно начать диалог о здоровом питании наших детей. Ведь вся наша жизнь и работа, инновации и открытия имеют смысл тогда, когда есть кому этим пользоваться после нас.

— Значит, интенсивное сельское хозяйство — это зло?

— Конечно, нет. Разные цели. Интенсивное сельское хозяйство — это ответ человечества на растущее население планеты и необходимость его обеспечения продуктами питания. Органическое сельское хозяйство ни сейчас, ни через двадцать лет не сможет решить проблему продовольственной безопасности человечества. У него просто нет таких возможностей, поэтому массовое органическое производство, на мой взгляд, — это далекая перспектива, но абсолютно достижимая.