В Сызрани на девушку рухнул провод связи, сбитый пивным грузовиком

В пятницу, 30 апреля, в Сызрани участником ДТП стал 52-летний водитель грузового автомобиля Hino 37630А с госномером республики Татарстан (регион 116), перевозивший пиво. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 13:20 при движении задним ходом в районе дома №19 по пер. Достоевского, около торгового центра, водитель оборвал крепление кабеля связи, который ударил по голове 18-летнюю девушку, находившуюся на тротуаре справа.
В результате дорожного инцидента пешеход получила травмы. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение, откуда отпустили домой.
По факту произошедшего полицейскими проводится проверка.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.