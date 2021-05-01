В Сызрани на девушку рухнул провод связи, сбитый пивным грузовиком

В пятницу, 30 апреля, в Сызрани участником ДТП стал 52-летний водитель грузового автомобиля Hino 37630А с госномером республики Татарстан (регион 116), перевозивший пиво. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 13:20 при движении задним ходом в районе дома №19 по пер. Достоевского, около торгового центра, водитель оборвал крепление кабеля связи, который ударил по голове 18-летнюю девушку, находившуюся на тротуаре справа.

В результате дорожного инцидента пешеход получила травмы. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение, откуда отпустили домой.

По факту произошедшего полицейскими проводится проверка.