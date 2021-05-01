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ДТП Происшествия

На трассе под Тольятти водитель легковушки врезался в каток

ТОЛЬЯТТИ. 1 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 30 апреля, в Ставропольском районе произошло ДТП с участием 67-летнего водителя автомобиля ВАЗ-21103 из Тольятти и катка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 17:00 водитель "десятки" ехал по трассе Тольятти - Хрящевка со стороны Автограда в направлении села. По предварительной версии стражей порядка, между 35 и 36 километрами трассы он не справился с управлением и врезался в каток HAMM HD 70 под управлением 41-летнего мужчины из Пензенской области.

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту дорожной аварии проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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