На трассе под Тольятти водитель легковушки врезался в каток

В пятницу, 30 апреля, в Ставропольском районе произошло ДТП с участием 67-летнего водителя автомобиля ВАЗ-21103 из Тольятти и катка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 17:00 водитель "десятки" ехал по трассе Тольятти - Хрящевка со стороны Автограда в направлении села. По предварительной версии стражей порядка, между 35 и 36 километрами трассы он не справился с управлением и врезался в каток HAMM HD 70 под управлением 41-летнего мужчины из Пензенской области.
В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где назначили амбулаторное лечение.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту дорожной аварии проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.