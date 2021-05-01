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Баскетбол Спорт

Финал баскетбольной Суперлиги пройдет в Самаре

ЕКАТЕРИНБУРГ. 1 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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БК "Самара" 30 апреля в четвертом матче финала Суперлиги чемпионата России уступил "Уралмашу"— 82:93. При счете 2:2 серия переезжает в Самару, где все решится 4 мая, передает пресс-служба самарской команды.

Фото: bcsamara.com

Если в предыдущем "уральском" матче самарцы начали без раскачки, то на этот раз первые свои очки они смогли набрать лишь на пятой минуте при счете 0:5. Уже через минуту после попаданий Макара Коновалова, Александра Винника и Айка Нваму соперники практически сравнялись (6:7). Следующий отрезок удачнее вновь провели хозяева, к концу стартовой четверти получившие двузначное преимущество (12:23).

В начале второго периода разница составляла уже 17 очков (17:34), но две подряд трехи от Максима Дыбовского встряхнули самарскую команду. Разыгрался Айк Нваму, за несколько минут настрелявший 11 очков. Благодаря во многом его усилиям за минуту до большого перерыва "Самара" подобралась к хозяевам на расстояние в пару бросков — 38:42.

А к середине третьей десятиминутки, выдав рывок 7:0, самарцы нагнали уральцев: 51:51 после трехочкового от Айка Нваму. В следующей атаке Артемс Бутянковс впервые вывел "Самару" вперед — 53:52. Но хозяева быстро вернули себе лидерство в счете и, хотя самарцы некоторое время не отпускали их дальше, чем на 2-3 очка, к заключительной четверти подходили, владея инициативой — 57:62.

После трех минут "Уралмаш" вернул себе двузначный задел: 63:73. "Самара" не бросила бороться: дальними попаданиями еще отметились Игорь Смыгин, Антон Глазунов (дважды) и Владимир Пичкуров, но этого было недостаточно, чтобы перевернуть игру.

82:93 — самарцы уступают и откладывают решение главной задачи на пятый матч серии. Решающий матч команды проведут в Самаре 4 мая. Начало встречи, которая пройдет на паркете "МТЛ Арены", в 19:00.

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имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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