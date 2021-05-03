В Борском районе автомобиль опрокинулся в кювет

В воскресенье, 2 мая, в Борском районе произошло ДТП на автодороге "Борское-Таволжанка-Гвардейцы-Благодаровка". По предварительным данным сотрудников ГИБДД, в 15:45 54-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2104" в состоянии алкогольного опьянения, ехал со стороны с. Благодаровка в сторону с. Гвардейцы.
Водитель, не выбрав безопасной скорости движения, не справился с рулевым управлением и съехал с дороги в левый кювет по ходу движения, с последующим опрокидыванием.
Пассажир автомобиля, 53-летний мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Установлено, что данный водитель за нарушения Правил дорожного движения в текущем году неоднократно привлекался к административной ответственности.
Сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.