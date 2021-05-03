В Борском районе автомобиль опрокинулся в кювет

В воскресенье, 2 мая, в Борском районе произошло ДТП на автодороге "Борское-Таволжанка-Гвардейцы-Благодаровка". По предварительным данным сотрудников ГИБДД, в 15:45 54-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2104" в состоянии алкогольного опьянения, ехал со стороны с. Благодаровка в сторону с. Гвардейцы.

Водитель, не выбрав безопасной скорости движения, не справился с рулевым управлением и съехал с дороги в левый кювет по ходу движения, с последующим опрокидыванием.

Пассажир автомобиля, 53-летний мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Установлено, что данный водитель за нарушения Правил дорожного движения в текущем году неоднократно привлекался к административной ответственности.

Сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.