В ДТП в Большеглушицком районе погибли мужчина и его 12-летняя дочь

В понедельник, 3 мая, примерно в 15:30 в Большеглушицком районе на пятом километре трассы "п. Южный-Самара-Большая Черниговка" произошло столкновение вазовской "десятки" и КамАЗа. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, в результате ДТП мужчина-водитель легковушки и его 12-летняя пассажирка погибли на месте аварии. Еще одна пассажирка той же машины-женщина, получила телесные повреждения и была доставлена в медучреждение.
По предварительным данным источников Волга Ньюс в оперативных структурах, находившиеся в легковом авто люди — это одна семья.
Сейчас по факту ДТП полицейские проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
В прокуратуре Самарской области сообщили, что в связи с аварией организована проверка. На место происшествия для координации работы оперативно-следственной группы выезжал прокурор района Дмитрий Абросимов.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.