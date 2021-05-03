В ДТП в Большеглушицком районе погибли мужчина и его 12-летняя дочь

В понедельник, 3 мая, примерно в 15:30 в Большеглушицком районе на пятом километре трассы "п. Южный-Самара-Большая Черниговка" произошло столкновение вазовской "десятки" и КамАЗа. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в результате ДТП мужчина-водитель легковушки и его 12-летняя пассажирка погибли на месте аварии. Еще одна пассажирка той же машины-женщина, получила телесные повреждения и была доставлена в медучреждение.

По предварительным данным источников Волга Ньюс в оперативных структурах, находившиеся в легковом авто люди — это одна семья.

Сейчас по факту ДТП полицейские проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

В прокуратуре Самарской области сообщили, что в связи с аварией организована проверка. На место происшествия для координации работы оперативно-следственной группы выезжал прокурор района Дмитрий Абросимов.