Водитель "десятки" съехал в кювет в Самарской области

В понедельник, 3 мая, в Сызранском районе Самарской области автомобилист попал в больницу в результате ДТП.

По данным регионального ГУ МВД, в 00:15 35-летний водитель ВАЗ-21102 двигался со стороны Октябрьска в направлении трассы М-5, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в левый кювет, где автомобиль опрокинулся.

Мужчину доставили в больницу.

По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.