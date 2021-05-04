Продавщица из тольяттинского магазина "растратила" косметику на 20 тыс. рублей

В Тольятти 18-летняя местная жительница стали фигуранткой уголовного дела о краже, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В апреле из магазина пропала косметика и средства гигиены на более чем 20 тыс. рублей. Недостачу обнаружил администратор.
После просмотра записей камер видеонаблюдения правоохранители заподозрили молодую сотрудницу торговой точки. Ее задержали ее по месту жительства. Девушка признала вину и рассказала, что пригласила в магазин родственницу и пообещала скидки на товары. Впоследствии подозреваемая пробивала выбранный товар и сразу делала отмену операции.
Возбужденно уголовное дело по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Товар изъят и возвращен владельцу.
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Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.