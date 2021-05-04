Продавщица из тольяттинского магазина "растратила" косметику на 20 тыс. рублей

В Тольятти 18-летняя местная жительница стали фигуранткой уголовного дела о краже, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В апреле из магазина пропала косметика и средства гигиены на более чем 20 тыс. рублей. Недостачу обнаружил администратор.

После просмотра записей камер видеонаблюдения правоохранители заподозрили молодую сотрудницу торговой точки. Ее задержали ее по месту жительства. Девушка признала вину и рассказала, что пригласила в магазин родственницу и пообещала скидки на товары. Впоследствии подозреваемая пробивала выбранный товар и сразу делала отмену операции.

Возбужденно уголовное дело по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Товар изъят и возвращен владельцу.