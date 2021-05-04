16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Росводресурсы выселяют незаконную лодочную станцию с 3-й просеки Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по развитию технопарков Самара вошла в ТОП-10 городов с эффективным государственно-частным партнерством Кто помогает развиваться региональным производителям "Балтика-Самара" запустила производство безалкогольных напитков

Государство и Бизнес Экономическая политика

Дмитрий Богданов: "Проектные инициативы некоммерческого сектора получают новые возможности"

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Накануне запуска очередного регионального конкурса социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о ключевых новшествах для потенциальных участников.

— Поддержка некоммерческого сектора является важнейшим фактором развития общества и одним из долгосрочных приоритетов государственной и региональной политики. Губернатор Самарской области Дмитрия Азарова уделяет особое внимание развитию этого направления. По его поручению существенно увеличен общий объем средств, выделяемых на региональный конкурс социальных проектов. В текущем году грантовый фонд составит 80 млн рублей с учетом софинансирования со стороны Фонда президентских грантов. Этот формат взаимодействия с общероссийским оператором применяется впервые.

Такое внимание руководства создает возможности для региона по инновационному решению социальных вопросов, позволяет формировать и тиражировать новые практики. Помогает активным гражданам вносить свой вклад в социальное развитие области, опираясь на ресурсы некоммерческого сектора.

Именно на вовлечение активных граждан и некоммерческих организаций в решение социальных вопросов с применением проектных практик и инициатив направлено ежегодное проведение регионального конкурса социальных проектов некоммерческих организаций. Так, в проектах, поддержанных министерством в 2020 году, примет участие свыше 120 тыс. человек.

Конкурс охватывает максимальное количество грантовых направлений поддержки социальных проектов. В том числе это поддержка образовательных инициатив, IT и финансовой грамотности, проектов по укреплению семьи, здоровья населения, внедрения современных практик активного долголетия, развития новых культурных пространств и креативных кластеров, содействие благотворительной и волонтерской деятельности, устойчивому развитию территорий и "зеленой" урбанистике. Подробную информацию обо всех направлениях деятельности, для которых предусмотрены гранты, можно посмотреть на сайте konkursnko.samregion.ru.

В рамках данных направлений приветствуется внедрение инновационных механизмов и принципов в традиционные форматы работы, масштабирование успешных социальных технологий.

Кроме того, мы расширяем возможности для участия в конкурсе. Начиная с этого года заявки могут подавать организации, которые осуществляют свою деятельность не менее 6 месяцев. Ранее такая возможность была только у организаций со стажем более 1 года. Также расширен перечень допускаемых к участию организационно-правовых форм организаций.

Формат конкурса позволяет поддерживать проекты длительностью до 18 месяцев. Ежегодно увеличиваются и размеры финансирования. В текущем году максимальный размер поддержки одного проекта вырос до 2 млн рублей.

Повышению открытости и внедрению принципов клиентоцентричности способствует цифровая трансформация конкурсных процессов. Так в этом году прием заявок будет осуществляться только в электронном виде. Для этого у нас есть все ресурсы и возможности.

Также с использованием современных информационных технологий планируется проведение онлайн консультаций для потенциальных участников конкурса. Министерством запланировано 5 таких консультаций начиная с 14 мая. Информация об их проведении уже размещена на сайте министерства.

Министерством также проведена работа по вовлечению в консультационную поддержку конкурса максимального количества ресурсных центров региона. Индивидуальные консультации можно будет получить в 4 крупных региональных центрах в Самаре и Тольятти, а также в муниципальных центрах в Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Отрадном и Сергиевске.

Приглашаю все социально ориентированные НКО региона подавать заявки на наш конкурс с 11 мая по 10 июня текущего года. До конца лета конкурсная комиссия подведет итоги и определит победителей.

Санникова Татьяна Александровна, директор АНО "Самарский Центр развития добровольчества" — победитель конкурса 2020 года:

— Региональный конкурс социальных проектов является значимой поддержкой тем НКО, которые инициируют интересные, востребованные населением проекты. Так наша организация, победив в конкурсе в год 75-летия Победы, в настоящее время реализует проект, направленный на сохранение исторической памяти, рост интереса молодежи к значимым событиям в истории нашей страны. Более 600 школьников вовлечены в его мероприятия. Кроме того, данный проект помогает достигать целей общероссийского национального проекта по развитию образования.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 17:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6